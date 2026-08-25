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Dünya

Aracı çamura saplandı! 47 derecede mahsur kalan turist öldü

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Aracı çamura saplandı! 47 derecede mahsur kalan turist öldü
Fotoğraf Başlığı Aracı çamura saplandı! 47 derecede mahsur kalan turist öldü

ABD'nin Ölüm Vadisi'nde aracı çamura saplanan 68 yaşındaki Fransız turist, yardım bulmak için tuz düzlüklerinde yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Ancak 47 dereceyi bulan kavurucu sıcaklığa daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi'nde (Death Valley) yüksek sıcaklık ve zorlu arazi koşulları bir turistin hayatına mal oldu. 68 yaşındaki Fransız turist Pierre Michel Formosa, bölgede mahsur kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Parklar Servisi'nin (NPS) açıklamasına göre olay 17 Ağustos'ta meydana geldi. Formosa'nın Fransa'dan gelen seyahat arkadaşının kullandığı araç, bölgedeki bir yolda çamura saplandı.

YARDIM ARAMAK İÇİN ARAÇTAN AYRILDILAR

Araçla yollarına devam edemeyen iki kişi, yardım bulabilmek amacıyla tuz düzlüklerinden yürümeye karar verdi. Ancak yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra Formosa yürümeye devam edemeyecek duruma geldi.

Seyahat arkadaşı ise yoluna devam etti. Bir süre sonra yoldan geçen bir sürücüden yardım isteyen kişi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Formosa'yı kısa süre içerisinde buldu ancak 68 yaşındaki turistin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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YETKİLİLERDEN SICAKLIK UYARISI

Olay sırasında Ölüm Vadisi'nde sıcaklıkların 47 dereceye kadar yükseldiği belirtildi.

Death Valley Ulusal Parkı Müfettişi Mike Reynolds, olayın bölgedeki koşulların ne kadar hızlı şekilde tehlikeli hale gelebileceğini gösterdiğini söyledi.

AFP'nin haberine göre Reynolds, bölgenin doğal güzellikleriyle dikkat çekmesine rağmen yüksek sıcaklık, uzun mesafeler ve ıssızlığın ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Los Angeles'ın yaklaşık 320 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Ölüm Vadisi, dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer alıyor. Park yetkilileri, ziyaretçileri bölgeye gitmeden önce hava koşullarını ve güzergahı dikkatli şekilde planlamaları konusunda düzenli olarak uyarıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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