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Ekonomi

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

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Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlık, laboratuvar sonuçlarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ilişkin firma, ürün, marka ve diğer bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Peki Türkiye'de at ve eşek eti skandalına karışmış markalar hangisi? İşte detaylar... 

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

"Güvenilir Gıda" platformu üzerinden duyurulan liste ile gıdada yapılan hileler tek tek ifşa ediliyor. Ünlü markalarında yer aldığı listenin en mide bulandıran detayı ise et ve et ürünlerinde yapılan hileler oldu.

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

AT VE EŞEK ETİ SKANDALI 

Bakanlığın yapmış olduğu denetimlerde vatandaşa "dana" diye "at ve eşek" eti yedirildiği ortaya çıktı. Gıda sahtekarlarının kavurmadan köfteye, pideden lahmacuna, sucuktan kuşbaşına, içli köfteden tantuniye kadar birçok üründe hile yaptığı ortaya çıktı. 

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

MERSİN ZİRVEDE! 

Vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirilen il Mersin oldu. Bakanlığın yayınladığı 12 Mart - 20 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 aylık listeye göre Mersin'deki 18 işletmede at ve eşek eti skandalı ortaya çıktı. Mersin'den sonra Kırklareli, Adana ve İzmir 5 işletme ile ikinci sırada yer aldı. 

İşte Türkiye'de vatandaşa at ve eşek eti yediren firmalar ve ürünleri:  👇

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin ve Kırklareli'deki at ve eşek eti skandalları... 

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Kırıklareli, Manisa ve Adana'daki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Adana ve Mersin'deki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin ve Bursa'daki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin ve Gaziantep'teki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin, İzmir, Adana ve Kayseri'deki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin ve İzmir'deki at ve eşek eti skandalları...

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa 'at ve eşek eti' yediren işletmeler

Mersin ve İzmir'deki at ve eşek eti skandalları...

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