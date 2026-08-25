Aydın’da Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. İtfaiye ekiplerinin eve girmeden önce ayakkabılıkta çanta bulduğu, anahtarla kapıyı açtıkları, çantaya para ve ziynet eşyaları konulduğu öğrenildi. Şüphe okları yangından 1 gün önce şişeyle benzin aldığı ortaya çıkan D.Ç.’ye çevrildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın çıkmış, evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin (32) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Mazlum Ç'nin yangında yaralanan eşi D.Ç. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen D.Ç. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Ağustos'ta Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

İTFAİYE KAPIDA ÇANTA BULDU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni delillere göre ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış vaziyette çanta buldu. Çelik kapıyı kırmak için hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri o esnada çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark etti. Anahtarı kullanarak eve giren ekipler, yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi.

Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

ZİYNET, PARA HEPSİ ÇANTADA

Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. D.Ç.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Ayrıca D.Ç'nin olaydan bir gün önce akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin aldığı belirtildi.

Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

MUTFAK KAPISI KİLİTLİYMİŞ

Olayın ardından evin önünde adeta kaçmaya hazır halde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının da çanta içerinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. ise Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aydın Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAydın

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