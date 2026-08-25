Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

Aydın’da Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. İtfaiye ekiplerinin eve girmeden önce ayakkabılıkta çanta bulduğu, anahtarla kapıyı açtıkları, çantaya para ve ziynet eşyaları konulduğu öğrenildi. Şüphe okları yangından 1 gün önce şişeyle benzin aldığı ortaya çıkan D.Ç.’ye çevrildi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın çıkmış, evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin (32) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Mazlum Ç'nin yangında yaralanan eşi D.Ç. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen D.Ç. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Ağustos'ta Mazlum Ç'nin evinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada Mazlum Ç'nin eşi D.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi.

İTFAİYE KAPIDA ÇANTA BULDU

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni delillere göre ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış vaziyette çanta buldu. Çelik kapıyı kırmak için hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri o esnada çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark etti. Anahtarı kullanarak eve giren ekipler, yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi.

Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş
Başlık ResmiEşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

ZİYNET, PARA HEPSİ ÇANTADA

Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. D.Ç.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Ayrıca D.Ç'nin olaydan bir gün önce akaryakıt istasyonundan şişeyle benzin aldığı belirtildi.

Eşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş
Başlık ResmiEşi yangında ölen kadına gözaltı kararı! İtfaiye raporu cinayet şüphesini artırdı… 1 gün önce benzin alıp, kapıya çanta koymuş

MUTFAK KAPISI KİLİTLİYMİŞ

Olayın ardından evin önünde adeta kaçmaya hazır halde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının da çanta içerinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.

NE OLMUŞTU?

Aydın'da İstiklal Mahallesi 1607 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Mazlum Ç'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, yaralanan eşi D.Ç. ise Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aydın
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK
Erdoğan'dan Ahlat'ta 'Terörsüz Türkiye' mesajı
İŞTE O LİSTE!
İŞTE O LİSTE!
38 isim gözaltında! 14 şirket ve derneğe kayyım atandı
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
1 MİLYON EURO'YU AÇIKLAYAMADI
Hasan İmamoğlu'na "aklama" soruşturması
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
‘İLAÇLA FELÇ EDİLİP KATLEDİLDİ’
Kan donduran iddia! Otopsi sonucunu kanıt gösterdi
TÜM VELİLERİ İLGİLENDİRİYOR!
TÜM VELİLERİ İLGİLENDİRİYOR!
Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
4 FARKLI ZAM SENARYOSU!
İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar
"AÇIK ARA EN BÜYÜK TEHDİT"
Rakibin eski yıldızından 'Trabzonspor' itirafı!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
KÂR PAYLARINDA SERT DÜŞÜŞ!
1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
DEVLETE KDV TUZAĞI KURMUŞLAR!
DEVLETE KDV TUZAĞI KURMUŞLAR!
Milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıktı
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
VE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!
Bakanlık, dökülen domateslerle ilgili açıklama yaptı
"YANIK BİR YER OLURSA AYARLA"
Hazine arazisi vurgunu: Tapu müdürü de gözaltında
"ADINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"
Trump dünyaca ünlü göle göz koydu!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
ŞİRKETLERE KAYYIM ATANACAK!
Kuriş suç örgütüne 3. dalga operasyonu
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
ARDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ!
Maça damga vuran an! Vinicius kendini tutamadı
TAKİP ETTİ, SOKAKTA KATLETTİ!
TAKİP ETTİ, SOKAKTA KATLETTİ!
İstanbul’un göbeğinde dehşet anları...
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
ABD'DEN İRAN'A YENİ TEKLİF!
Hürmüz Boğazı'na karşılık deniz ablukası kalkıyor mu?
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
BU YIL ALTINLA YARIŞACAK!
Verim yüzde 70 eridi, çiftçi kara kara düşünüyor
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
FAİZDE 6 AY SONRA BİR İLK!
Dolar nasıl etkilenecek?
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
2,5 SAATLİK YOL 36 DAKİKA...
Antalya-Alanya Otoyolu’nda çalışmalar hız kazandı
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
AĞUSTOS TÜFE’Yİ BENZİN YAKTI!
İşte emekliye de yansıyacak son tahmin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İlk bölüm tarihi belli oldu! Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman başlayacak?
Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kaydet
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (25 Ağustos 2026)
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Kaydet
Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
Tüm velileri ilgilendiriyor! Fazladan servis ücreti isteyenlere dikkat
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.