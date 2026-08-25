Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı dizi, eylül ayında yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Güller ve Günahlar yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. sezonun ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak?

Kanal D’nin cumartesi akşamları seyirciyle buluşan "Güller ve Günahla" dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. Serhat ve Zeynep’in büyük aşkıyla kalplere taht kuran dizi 2. sezonuyla 12 Eylül’de izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Dizinin ikinci sezonunda Serhat‘ın (Murat Yıldırım) babası Yusuf Tecer'in hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Yusuf Tecer için oyuncu aramaları ise sürüyor.

SEZON FİNALİNDE BÜYÜK YÜZLEŞME

Güller Günahlar, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yayınlanan 32. bölümüyle ilk sezon finalini gerçekleştirmişti. İlk sezon finalinde Serhat ve Zeynep’in evlilik yolunda attığı adım, düğün günü ortaya çıkan gerçeklerle kâbusa dönüşmüştü. Serhat, hayatının en zor seçimiyle karşı karşıya kalırken Azra ve Cihan cephesindeki gelişmeler de yeni sezonun hikâyesine dair önemli soru işaretleri bırakmıştı.

Yeni sezon tarihi belli oldu! Güller ve Günahlar 2. sezon ne zaman başlayacak?

KADER BULUNACAK MI?

Şimdi ise gözler ikinci sezonda. Kaybolan Kader bulunacak mı? Serhat, Kader’in gerçek babası olduğunu öğrenecek mi? Düğün günü yaşananlarla hayatı altüst olan Zeynep, Serhat’ı affedecek mi? Tüm bu sorular yeni sezonda cevap bulacak.

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