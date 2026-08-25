25 Ağustos Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Puan durumu belli oldu

Gelinim Mutfakta 25 Ağustos 2026 Salı bölümüyle haftanın ikinci yarışına devam etti. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Betül'ün Köfteli Tako hazırladığı bölümde puanlamanın tamamlanmasıyla günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

Kanal D ekranlarında hafta içi yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ikinci günü tamamlandı. Aslı Hünel'in sunduğu yarışmada gelinlerin hazırladığı Köfteli Tako tabakları kayınvalideler tarafından değerlendirildi. Gün sonunda verilen puanlar hem çeyrek altının sahibini belirledi hem de haftalık puan tablosuna eklendi.

GELİNİM MUTFAKTA 25 AĞUSTOS BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 25 Ağustos Salı günü birincisi Yeşim oldu. Günün puanlamasının tamamlanmasının ardından rakiplerini geride bırakan Yeşim, 25 Ağustos bölümünü ilk sırada tamamladı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (25 Ağustos 2026)

GELİNİM MUTFAKTA 25 AĞUSTOS PUAN DURUMU

25 Ağustos 2026 Salı günü puanlamanın tamamlanmasıyla günün sıralaması da ortaya çıktı. Yeşim, günün en yüksek puanını alarak birinci oldu.

25 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 24

Tuğba: 17

Betül: 11

Cemile: 6

Bir önceki gün olan 24 Ağustos'taki puan durumu ise şöyleydi:

Tuğba: 17

Cemile: 16

Betül: 12

Yeşim: 10

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (25 Ağustos 2026)

GELİNİM MUTFAKTA 25 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 25 Ağustos çeyrek altınını Yeşim kazandı. Köfteli Tako yemeğiyle günün en yüksek puanına ulaşan Yeşim, haftanın ikinci çeyrek altınının sahibi oldu.

25 Ağustos'ta alınan puanlar aynı zamanda haftalık toplam sıralamaya eklendi. Gelinlerin hafta boyunca elde edecekleri günlük puanlar, haftanın finalinde oluşacak genel tablo açısından belirleyici olacak.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, puan durumu nasıl? (25 Ağustos 2026)

GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS'TA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Haftanın ilk yarışının yapıldığı 24 Ağustos bölümünde dört gelin "Yaz Püreli Kıyma Sepeti" hazırladı. 24 Ağustos'taki yarışta Tuğba 17 puanla günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Cemile günü 16, Betül 12, Yeşim ise 10 puanla tamamladı.

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