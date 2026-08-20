Gelinim Mutfakta'nın 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın dördüncü gün heyecanı yaşandı. 20 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı merak edilirken Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen yarışmada Canan Şevik, Tuğba Duman, Yeşim Çalışkan ve Cemile Ahundov, günün tarifi olan Susamlı Milföy Tavuk Kasesi'ni en başarılı şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu...

Hafta finaline yalnızca bir gün kala yarışmacılar için puanların önemi daha da arttı. Gün sonunda alınacak puanlar, cuma günü yapılacak final öncesinde gelinlerin haftalık sıralamasını doğrudan etkileyecek. Peki, 20 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Ağustos Gelinim Mutfakta Puan durumu nedir?

20 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Ağustos Perşembe günü ekrana gelen 1889. bölümünde yarışmacılar günün birincisi olabilmek için mücadele etti. Günün yemeği Susamlı Milföy Tavuk Kasesi olurken, hazırlanan tabaklar kayınvalidelerin değerlendirmesine sunuldu.

20 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

Gün sonunda en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı Cemile ve Tuğba oldu. Eşitlikten dolayı yarışmacılar kuraya kaldı. Kura sonunda çeyrek altını kazanan gelin Tuğba Duman oldu.

20 Ağustos Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim belli oldu

20 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın dördüncü gününde yarışan dört gelin, hazırladıkları Susamlı Milföy Tavuk Kasesi üzerinden puan toplamaya çalıştı. Canan, Tuğba, Yeşim ve Cemile tüm dikkatleri ve özenleriyle hazırladıkları tabaklarla günün en yüksek puanını alarak çeyrek altına hak kazanmak için mücadele etti. İşte sonuçlar...

20 Ağustos Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu belli oldu

20 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu:

Canan Şevik: 15

Tuğba Duman: 16

Yeşim Çalışkan: 13

Cemile Ahundov: 16

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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