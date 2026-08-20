MSB'den 'Suriye' açıklaması: İsrail'in vurduğu üste Türk askeri bulunmuyor!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'deki son saldırılarına değinildi. Açıklamada, İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz" denildi.

İsrail’in önceki gün Suriye’de gerçekleştirdiği Ebu Zuhur Askerî Havalimanı saldırısı, gündemi bir anda değiştirdi. Türkiye sınırına 55 kilometre uzaklıktaki hava üssüne yönelik saldırıya yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Bakanlık, saldırı sırasında üste Türk askerinin ve heyetinin bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail’in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz.

"ÜSTE TÜRK HEYETİ BULUNMUYORDU"

İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye’nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail’in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir.

Suriye “tek ordu” ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askerî kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz.

YUNANİSTAN MESAJI

Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekânsal Çerçevesi’ni yakından takip ediyoruz.

Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dâhil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir.

Ülkemiz; Ege Denizi’ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Bununla birlikte Türkiye, Ege’nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin geliştirilmesinden yanadır.

BAYRAKTAROĞLU’NUN SON TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda; askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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