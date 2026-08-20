İsrail'in sınırımıza 55 km uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirler alacak. Türkiye’nin, İsrail’in Suriye’deki muhtemel yeni sabotajına karşı Şam yönetimiyle yeni anlaşma yaparak güvenlik protokolleri belirleme yoluna gitmesi bekleniyor.

İsrail’in önceki gün Suriye’de gerçekleştirdiği Ebu Zuhur Askerî Havalimanı saldırısıyla ilgili detaylar netleşiyor. Türkiye sınırına 55 kilometre uzaklıktaki hava üssüne yönelik saldırı Ankara’yı hareketlendirdi.

Gazetemiz, söz konusu üsse düzenlenen saldırıya ilişkin kritik bilgilere ulaştı. Buna göre 8 Aralık devrimi sonrası Ebu Zuhur’da ciddi bir yenileme faaliyeti başladı. Binalar Suriye yönetimi tarafından restore edilirken pistler Türkiye tarafından yenilendi.

İki ülke arasında varılan mutabakata binaen başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere Ebu Zuhur’a hava savunma ekipmanlarının konuşlandırılması aşamasına geçildi. Türkiye’de gerçekleşen bir dizi eğitimin ardından üsse konuşlandırılacak askerî personel ile kara ve hava ekipmanının nakledilmesiyle ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı.

Gece yarısı yapılan İsrail saldırısı olmasaydı 13 saat sonra 200’ü aşkın asker, Ebu Zuhur’a yerleştirilecekti. Bu amaçla 18 Ağustos’ta bir intikalin gerçekleştirileceği ve özellikle Palmira-Humus çöl bölgesinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ unsurlarına dönük operasyonlara Ebu Zuhur’da konuşlanan İHA ve SİHA’larla etkin hava desteği sağlanacağı rapor edildi.

Angajman kuralları güncellenecek: İsrail'e havadan ve karadan set

Güvenlik kaynakları, askerî personelin Ebu Zuhur’da bulunması hâlinde onlarca şehidin verilebileceğini ve telafisi neredeyse imkânsız bir sürecin başlayabileceğini kaydetti. 8 Aralık’tan bugüne Suriye topraklarını 1.137 kez havadan bombalayan siyonist rejim, Cebel Şeyh, Kuneytra, Dera ekseninde 1.182 kez de karadan füze fırlattı. İsrail’in sınırına 600 kilometre uzaklıktaki saldırısı Şam ile Ankara arasındaki askerî ve siyasi görüşme trafiğini artırdı. Türkiye’nin muhtemel yeni İsrail sabotajına karşı tedbir amaçlı angajman kurallarını güncelleme, Şam yönetimiyle ülkenin güvenliğini merkez alan yeni savunma ve güvenlik protokolleri belirleme yoluna gitmesi bekleniyor.

Angajman kuralları güncellenecek: İsrail'e havadan ve karadan set

Türk tarafı, sınır hattında kesintisiz AWACS gözlem ve ihbar faaliyeti icra etmenin yanında savaş uçaklarıyla sınır hattında yoğun devriye faaliyeti yürütülmesi gibi özel tedbirleri masaya yatırdı. Diğer yandan İsrail’e ait insansız hava araçlarının faaliyetlerini engelleme amaçlı savunma mekanizmalarının da devreye girebileceği kaydediliyor. Bir diğer önleme unsuru ise, müşterek tatbikatlar düzenleyerek iki ülke arasındaki savunma ve iş birliği entegrasyonunu geliştirmek. Orta vadede ise Suriye hava sahasının askerî uçuşlara kapatılması İsrail saldırganlığına karşı masada olan önleyici maddeler arasında.

NATO’NUN ROLÜ ÖNEMLİ

Türkiye, yaşanan gelişmelerle ilgili çok boyutlu diplomasi trafiği başlattı. Krizin tırmanması durumunda NATO’nun rolü ve ittifak içi dengeler de bu süreçte büyük önem taşıyor.

Angajman kuralları güncellenecek: İsrail'e havadan ve karadan set

Öte yandan Ankara - Washington hattında kurulan görüşme trafiğinde, ABD’nin geçtiğimiz 8 aylık dönem boyu Ürdün merkezli Suriye-Türkiye-İsrail arasında kriz yaşanmaması adına çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalıştığı ancak girişimin İsrail tarafından sabote edildiği ortaya çıktı.

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