Angajman kuralları güncellenecek: İsrail'e havadan ve karadan set
İsrail'in sınırımıza 55 km uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirler alacak. Türkiye’nin, İsrail’in Suriye’deki muhtemel yeni sabotajına karşı Şam yönetimiyle yeni anlaşma yaparak güvenlik protokolleri belirleme yoluna gitmesi bekleniyor.
İsrail’in önceki gün Suriye’de gerçekleştirdiği Ebu Zuhur Askerî Havalimanı saldırısıyla ilgili detaylar netleşiyor. Türkiye sınırına 55 kilometre uzaklıktaki hava üssüne yönelik saldırı Ankara’yı hareketlendirdi.
Gazetemiz, söz konusu üsse düzenlenen saldırıya ilişkin kritik bilgilere ulaştı. Buna göre 8 Aralık devrimi sonrası Ebu Zuhur’da ciddi bir yenileme faaliyeti başladı. Binalar Suriye yönetimi tarafından restore edilirken pistler Türkiye tarafından yenilendi.
İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
İki ülke arasında varılan mutabakata binaen başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere Ebu Zuhur’a hava savunma ekipmanlarının konuşlandırılması aşamasına geçildi. Türkiye’de gerçekleşen bir dizi eğitimin ardından üsse konuşlandırılacak askerî personel ile kara ve hava ekipmanının nakledilmesiyle ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı.
Gece yarısı yapılan İsrail saldırısı olmasaydı 13 saat sonra 200’ü aşkın asker, Ebu Zuhur’a yerleştirilecekti. Bu amaçla 18 Ağustos’ta bir intikalin gerçekleştirileceği ve özellikle Palmira-Humus çöl bölgesinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ unsurlarına dönük operasyonlara Ebu Zuhur’da konuşlanan İHA ve SİHA’larla etkin hava desteği sağlanacağı rapor edildi.
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NATO’NUN ROLÜ ÖNEMLİ
Türkiye, yaşanan gelişmelerle ilgili çok boyutlu diplomasi trafiği başlattı. Krizin tırmanması durumunda NATO’nun rolü ve ittifak içi dengeler de bu süreçte büyük önem taşıyor.
Öte yandan Ankara - Washington hattında kurulan görüşme trafiğinde, ABD’nin geçtiğimiz 8 aylık dönem boyu Ürdün merkezli Suriye-Türkiye-İsrail arasında kriz yaşanmaması adına çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalıştığı ancak girişimin İsrail tarafından sabote edildiği ortaya çıktı.