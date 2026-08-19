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Dünya

İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu

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İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu

İsrail, Türkiye sınırına 55 kilometre mesafede bulunan Suriye’nin Ebu Zuhur Havalimanı’nı vurdu. Suriyeli emekli Albay Fayez Esmer “Bu çok açık bir savaş kışkırtıcılığı” dedi

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Siyonist rejim uçakları Türkiye sınırına 55 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Havalimanı’nı vurdu. Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Ebu Zuhur’a yapılan ilk saldırı, pist ile bazı tesislerde maddi hasara yol açtı. Suriye ordusu tarafından eğitim merkezi olarak kullanılan havalimanına yapılan saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
Başlık Resmiİsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu

EMEKLİ ALBAY: KIŞKIRTICILIK

Gazetemize konuşan Suriyeli güvenlik analisti emekli Albay Fayez Esmer, İsrail saldırısını “ağır tahrik” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarının ardından yapılan saldırıyı “Netanyahu’nun seçim öncesi kriz tetikçiliği” olarak yorumladı. Esmer “İsrail’in en büyük korkusu Türkiye’nin Suriye’de artan askerî etkisidir. Daha önce Hizbullah ve İran gerekçesiyle yüzlerce noktayı bombaladılar. Ancak bu sefer kendi sınırlarına yaklaşık 600 kilometre uzakta ve Türk sınırına 55 kilometre mesafedeki bir askerî tesisi hedef aldılar. Bu çok açık bir savaş kışkırtıcılığıdır” dedi.

İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
Başlık Resmiİsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu

“NETANYAHU’NUN TÜRKİYE KORKUSU”

Türkiye ile Suriye’nin çok boyutlu askerî güvenlik anlaşmaları yaptığını ve bunların hayata geçmeye başladığını aktaran emekli Albay Esmer “İsrail bu süreci tıkamaya çalışıyor. Tel Aviv’in korkusu Türkiye öncülüğünde Suriye’de şekillenen hava, kara, deniz güvenlik konsepti. Olayın bir diğer stratejik boyutu da geçtiğimiz günlerde kurulan Mekke İttifakı’na Suriye’nin dâhil olma hazırlığıdır. Şam bu amaçla ordusunu yeniden dizayn ederek kolordu sistemine geçiyor. Elbette burada Türkiye’nin desteği belirleyici rol oynuyor. Bu projenin gerçek olması demek Golan-Kuneytra-Dera hattındaki işgalin de bitmesi demek. Bu sebeple bütün askerî kapasite artırımını engellemek istiyorlar. Bu durum Suriye’nin siyasi olduğu kadar askerî meşruiyet sebebi olur. Planlamaya göre Mısır ve Irak da bu halkanın parçası olacak. İşte Ebu Zuhur saldırısını bu zaviyeden görmek zorundayız” dedi.

İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
Başlık Resmiİsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu

F-15’LERLE BOMBALANDI

Saha kaynaklarından aldığımız bilgilere göre Türkiye’den bir firma, Ebu Zuhur Havalimanı’na ait pisti yeniden düzenledi. Suriyeli bir güvenlik kaynağı, Şam-Ankara arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Ebu Zuhur ve Taftanaz gibi askerî üslere İHA-SİHA, radar ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. “Hâlihazırda orada birkaç uçak dışında askerî mevcudumuz yok” diyen söz konusu kaynak “İsrail bugünü değil oranın geleceğini bombalıyor. Günlerdir bölgede İsrail drone’ları uçuyor. Tüm hareketliliği düzenli izliyorlardı. Bu saldırı hem Erdoğan’ın son açıklaması hem de Türkiye’nin teoriden pratiğe dönüşen stratejik adımlarına karşı mesaj niteliği taşıyor. Özet olarak daha doğmadan Suriye ordusunun kapasitesini boğmak istiyorlar” dedi.

Şam’da konuştuğumuz kaynak, pistlerin saldırıda ağır hasar gördüğünü ve iki F-15 uçağının havaalanını dört bombayla vurduğunu aktardı. Siyonist rejimin gece bombardımanını gündüz 16.00 sularındaki ikinci dalga saldırılar izledi.

İsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
Başlık Resmiİsrail'den ağır tahrik! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurdu
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Şam yönetimi saldırıyı “açık bir egemenlik ihlali” olarak kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye çağırdı. Saldırılarda can kaybı bildirilmezken Tel Aviv yönetiminden herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

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