Suriye'deki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü hedef alan hava saldırılarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerine son verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında gümrük kapılarındaki geçişlerin canlandırılması ve güvenlik alanındaki iş birliğine yönelik diplomasi trafiği devam ederken, Ankara'dan Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı tutum sergileme ve hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

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İSRAİL SALDIRILARINI "PERVASIZCA" SÜRDÜRÜYOR

Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve imkanlarını hedef alan eylemlerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir."

ULUSLARARASI TOPLUMA "HESAP VEREBİLİRLİK" ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı belirtilerek uluslararası topluma şu çağrı yapıldı:

"İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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