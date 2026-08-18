Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Suriye'deki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi açıklama

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Suriye'deki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi açıklama
Fotoğraf Başlığı Suriyedeki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığından İsraile tokat gibi açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü hedef alan hava saldırılarını kınayarak, Tel Aviv yönetiminin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerine son verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye ile Suriye arasında gümrük kapılarındaki geçişlerin canlandırılması ve güvenlik alanındaki iş birliğine yönelik diplomasi trafiği devam ederken, Ankara'dan Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma daha kararlı tutum sergileme ve hesap verebilirliğin sağlanması çağrısında bulundu.

Suriye'deki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi açıklama
Başlık ResmiSuriye'deki askeri üs vurulmuştu! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tokat gibi açıklama

İSRAİL SALDIRILARINI "PERVASIZCA" SÜRDÜRÜYOR

Bakanlık, İsrail'in Suriye'nin altyapısı ve imkanlarını hedef alan eylemlerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’nin İdlip şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne bugün (18 Ağustos) sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürmektedir."

ULUSLARARASI TOPLUMA "HESAP VEREBİLİRLİK" ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının her geçen gün yeni bir boyut kazandığı belirtilerek uluslararası topluma şu çağrı yapıldı:

"İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz."

ÖNERİLEN HABERLER
ABD
DÜNYA

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
HER CÜMLESİ MİDE BULANDIRIYOR
Plajdaki tesettürlü kadınları çekip küfür ettiler!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
SURİYE'DE NÜKLEER ALARM!
Esad rejiminden kaldı: Birkaç ton bulundu
ABD BASINI DUYURDU!
ABD BASINI DUYURDU!
Türkiye krizinde S-400 için sürpriz seçenekler masada!
USTALARIN
USTALARIN "AL" DEDİĞİ ARABALAR
Hem sorunsuzlar, hem de değer kaybetmiyorlar!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suriye'de nükleer alarm! Esad rejiminden kaldığı ortaya çıktı: Birkaç ton bulundu
Suriye'de nükleer alarm! Birkaç ton bulundu
Kaydet
Fenerbahçe'de Mahmut Uslu, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'de Mahmut Uslu, PFDK'ya sevk edildi
Kaydet
Juventus kaleci transferini resmen duyurdu
Juventus kaleci transferini resmen duyurdu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.