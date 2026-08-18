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Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!

İsrail’in Suriye’deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği hava saldırısının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’e tepki göstererek "gereksiz tırmanış" uyarısında bulundu.

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İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentinde bulunan ve yeni yönetimin hava kuvvetlerini restore ettiği Ebu Zuhur Hava üssünü 4 kez bombalamasının ardından ABD diplomasisinden dikkat çeken bir müdahale geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack, X hesabından yayımladığı resmi açıklamada, İsrail’in saldırganlığını eleştirdi:

"Ebu Zuhur Hava Üssü’ne yönelik teyit edilen İsrail hava saldırılarının, bölgesel istikrarı desteklemeyen gereksiz bir gerginlik artışına yol açmasından derin endişe duyuyoruz. Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum sergilemiş ne de vekil güçler bulundurmuştur. Aksine, İsrail ile gerginliğin azaltılmasını tercih ettiğini defalarca belirtmiştir."

WASHINGTON: "ŞARA HÜKÜMETİ SAVAŞ DEĞİL DİPLOMASİ İSTİYOR"

ABD’li diplomat Barrack, Suriye’de Esad sonrası iktidara gelen Ahmed Şara yönetiminin bölgesel bir tehdit oluşturmadığını ve Şam’ın gerilimi tırmandırmaktan özellikle kaçındığının altını çizdi. İsrail’in haksız ve gereksiz saldırılarına karşı Şara hükümetine diplomatik kalkan olan ABD yönetimi, Tel Aviv’in tek taraflı askeri eylemlerinin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki hassas dengeyi bozduğu uyarısını yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!
Başlık ResmiABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack İsrail'i uyardı!

Washington’ın askeri çatışma yerine diplomasi masasından yana olduğunu belirten Barrack, tarafları diyaloga teşvik ettiklerini kaydetti:

"ABD, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her iki ülke için askeri çatışmalar yerine diplomatik çözüm yollarını teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Tüm tarafları yeni askeri olaylar yerine mantıklı bir diyaloga öncelik vermeye teşvik ediyoruz."

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İsrail savaş uçakları Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı bombaladı!
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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