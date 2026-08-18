İsrail savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na gece saatlerinde 4 ayrı hava saldırısı düzenledi.

Suriye'den bildiren yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, yerel saatle 03.00 sularında İdlib'in doğusunda yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na peş peşe 4 hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı bombaladı!

YENİDEN YAPILANAN HAVA KUVVETLERİ VE EĞİTİM UÇUŞLARI HEDEFTE

Söz konusu üs, Suriye'nin Esad sonrası dönemde yeniden inşa etmeye çalıştığı hava kuvvetlerine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor.

Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nda restore edilen iki adet Su-22 savaş uçağı, çok sayıda L-39 eğitim uçağı ve eski helikopterlerin bulunduğu biliniyordu.

Esad rejiminin devrilmesinden önce Suriye sahasında ağırlıklı olarak İran destekli grupları ve Hizbullah mevzilerini hedef alan İsrail, rejimin düşmesinin ardından saldırılarını genişletti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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