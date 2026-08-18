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Tom Barrack duyurdu: Washington, İsrail'in Türkiye ve Suriye'ye yönelik tahriklerine karşı devrede

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Tom Barrack duyurdu: Washington, İsrail'in Türkiye ve Suriye'ye yönelik tahriklerine karşı devrede

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında çatışmayı önleme mekanizması üzerinde çalıştığını söyledi. Barrack, Türkiye'nin saldırı öncesi bilgilendirilmediğine dikkat çekerek "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" sözlerini kullandı.

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD’nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını açıklayarak, "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede İdlib kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiltere merkezli Reuters haber ajansına telefonda açıklama yapan Barrack, ABD’nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmayı önleme mekanizması kurmaya çalıştığını ifade etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack
Başlık ResmiABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack

"ANKARA CEVAP VEREBİLİRDİ"

Türkiye’nin İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar konusunda önceden bilgilendirilmediğine dikkat çeken Barrack, "Türkiye, İsrail uçaklarının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gördü ve dolayısıyla karşılık vermek üzere makul bir hazırlık içerisine girebilirdi" dedi.

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"SAĞDUYULU DAVRANILMASI SAYESİNDE DURUMUN DAHA DA KÖTÜLEŞMESİ ENGELLENDİ"

Türkiye sınırının yaklaşık 70 kilometre doğusundaki hava üssüne yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarında Barrack, "Neyse ki sağduyulu davranılması sayesinde durumun daha da kötüleşmesi engellendi" ifadelerini kullandı.

Barrack, İsrail’in Suriye’deki hava üssüne yönelik saldırılarının doğru veya yanlış da olsa Türkiye’nin yakın gelecekte bu üsteki varlığını artırabileceği yönündeki bir algıyı yansıttığını da ifade etti. ABD’li Büyükelçi, "Bu durum, İsrail, Suriye ve Türkiye’yi kapsayan bir çatışmayı önleme mekanizmasına duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Gelecekteki iletişim problemlerini önlemek amacıyla böyle bir mekanizma kurmak için aktif olarak çalışma halindeyiz. Şu anda önceliğimiz, gerilimi düşürmek ve ölçülü bir yaklaşım için alan açmak" dedi.

"Bu sabah yaşanan olay, söz konusu çabaların yoğunlaştırılması ve sürecin kapsamının genişletilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" diyen Barrack, ABD’nin taraflar arasında bilgi paylaşımı ve diyaloğu kolaylaştıracak bir mekanizma için arabuluculuk üstlendiğini belirtti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack
Başlık ResmiABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINAMIŞTI

Suriye devlet televizyonu, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail’in bugün sabaha karşı Ebu Zuhur Hava Üssü’nün pistine ve depolama tesislerine sekiz hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "pervasızca" olarak nitelendirerek İsrail’in eylemlerini güçlü bir şekilde kınamıştı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, İsrail’in Suriye’nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan saldırıları konusunda uluslararası topluma kararlı bir tutum sergilenmesi ve hesap verilebilirlik çağrısı yapılmıştı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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