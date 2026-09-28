Altay Bayındır ıslıklandı, Fatih Terim destek çıktı

Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci haftasında İtalya'ya 4-1'lik skorla mağlup olarak büyük hayal kırıklığına uğratan A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Altay Bayındır, performansı nedeniyle ıslıklandı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella, kart cezalısı kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Altay Bayındır'a yer verdi.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Mücadelenin ilk 27 dakikalık bölümünde ağlarında 3 gol gören ay yıldızlılarda kaleci Altay Bayındır'a da hem tribünden hem de sosyal medyadan tepkiler yükseldi.

HATA GOL GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci devresine golle başlayan A Milli Futbol Takımı'nda Altay Bayındır'ın hatalı pasında İtalya dördüncü golü attı.

TERİM DESTEK OLDU

Karşılaşmayı yorumlayan A Milli Takım'ın eski çalıştırıcı Fatih Terim, "Üzerinde Ay-Yıldız olan kimse ıslıklanamaz" sözleriyle Altay Bayındır'a destek oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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