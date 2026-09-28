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Eyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı

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Eyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
Başlık ResmiEyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı

İstanbul Eyüpsultan Camii’nde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri havaya 3 el ateş ederken, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, cami içinde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Eyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
Başlık ResmiEyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı

Tartışma büyürken, şahıslardan A.M.Ç. eline aldığı silahla havaya 3 kez ateş etti. Şahıslara cami cemaati müdahale ederken, vatandaşların haber vermesi üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye girdi.

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Kavgaya karışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye gelerek çalışma yaparken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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