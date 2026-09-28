Eyüpsultan Camii’nde silah sesleri! Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı

İstanbul Eyüpsultan Camii’nde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri havaya 3 el ateş ederken, kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olay, saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Camii içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, cami içinde vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma büyürken, şahıslardan A.M.Ç. eline aldığı silahla havaya 3 kez ateş etti. Şahıslara cami cemaati müdahale ederken, vatandaşların haber vermesi üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye girdi.

Kavgaya karışan 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camiye gelerek çalışma yaparken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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