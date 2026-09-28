Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Güney Kore'den Türkiye'nin kapısını çaldı! Peş peşe kazaların ardından Türk motoruna talip oldular

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Güney Kore'den Türkiye'nin kapısını çaldı! Peş peşe kazaların ardından Türk motoruna talip oldular
Başlık ResmiGüney Koreden Türkiyenin kapısını çaldı! Peş peşe kazaların ardından Türk motoruna talip oldular

Güney Kore'nin son dönemde askeri insansız hava aracı (İHA) testlerinde yaşadığı peş peşe başarısızlıkların ardından dikkat çeken bir Türkiye hamlesi geldi. Seul yönetiminin savunma tedarik kurumu DAPA'nın, Türk İHA'larında kullanılan ve gerçek operasyonlarda kendini kanıtlayan TEI üretimi PD170 motorunun tedariki için Türkiye'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Kaydet
|

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde attığı yerli ve milli adımlar, dünyanın önde gelen savunma ihracatçılarından Güney Kore'nin de radarına girdi. İHA teknolojilerinde sahada kendini kanıtlayan Ankara'nın geliştirdiği yerli motorlar bu kez Seul'ün gündemine girdi.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, gelişmeyi "Peş peşe düşen K-İHA'lar, savaşta test edilmiş Türk savunma şirketine SOS gönderdi" başlığıyla duyurdu.

Güney Kore'nin son dönemde peş peşe başarısızlıkla sonuçlanan askeri İHA denemelerine dikkat çekilirken, Türkiye'nin bu alandaki teknoloji ve tecrübesi öne çıkarıldı.

Seul'ün TEI üretimi PD170 motoruna yönelik girişimi gündem olurken, Türk yetkili de iki ülkenin mühendislik kabiliyetlerini bir araya getirecek uzun vadeli bir savunma ve havacılık iş birliğine kapı araladı.

"TÜRK MOTORUNUN PEŞİNDELER"

Yonhap'ın edindiği bilgilere göre Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) ulaşarak TEI tarafından geliştirilen PD170 turbo-dizel havacılık motorunun satın alınıp alınamayacağını sordu.

TUSAŞ yetkilisi Güney Kore ajansına yaptığı açıklamada, Seul ile yalnızca bir motor satışıyla sınırlı kalmayabilecek daha geniş bir iş birliğinin gündemde olduğuna işaret etti:

"Geniş bir çerçevede Güney Kore ile potansiyel bir iş birliği arıyoruz. İki ülkenin mühendislik kapasitelerini birleştiren bu girişim, somut projeler aracılığıyla uzun vadeli bir endüstriyel ortaklığın ve yeni havacılık programlarının temelini atabilir."

Taraflar henüz PD170'in hangi Güney Kore İHA programında kullanılacağını, kaç motorun gündemde olduğunu veya olası anlaşmanın mali büyüklüğünü açıklamadı.

SSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da Güney Kore'nin ilgisine ilişkin Yonhap'a konuştu.

SSB yetkilisi, belirli bir motor veya ürün hakkında bu aşamada somut açıklama yapılamayacağını belirterek gerekli prosedürler ve müzakereler tamamlandıktan sonra resmi açıklama yapılabileceğini kaydetti.

GÜNEY KORE'NİN GÖZÜNÜ DİKTİĞİ PD170 NE YAPABİLİYOR?

TEI tarafından geliştirilen 170 beygir gücündeki PD170, orta irtifa-uzun havada kalış (MALE) sınıfındaki İHA'lar için özel olarak tasarlandı.
Yonhap'ın haberinde motorun ANKA ve AKSUNGUR'un yanı sıra Bayraktar TB2 ve TB3 gibi Türk İHA'larında kullanıldığının altı çizildi. TUSAŞ yetkilisi, PD170'in performansını AKSUNGUR üzerinden anlatarak motorun 45 saatlik havada kalış ve 42 bin feet irtifa performansına ulaştığını söyledi.

Yetkili, PD170 için şu ifadeyi kullandı:

"40 yıllık bilgi birikiminin ürünü olan bu motor, gerçek uçuş başarılarıyla performansını kanıtlamıştır."

TEI'nin, Türkiye'de F-16 motorlarının üretiminden kazandığı mühendislik tecrübesi de PD170'in geliştirilmesinde kullanılmıştı.

YONHAP TÜRK İHA'LARINA DİKKAT ÇEKTİ

Güney Kore basını, Türkiye'nin İHA alanındaki avantajının yalnızca teknik özelliklerden kaynaklanmadığına da vurgu yaptı.

Yonhap, Türk İHA'larının Ukrayna ve Orta Doğu dahil gerçek savaş sahalarında kullanılmış olmasının Türkiye'ye önemli bir rekabet avantajı sağladığını yazdı.

Haberde Türkiye'nin savunma sanayii ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aşmasına da dikkat çekildi.

ANKA-3 VE SÜPER ŞİMŞEK AYRINTISI

Yonhap, Türkiye'nin yeni nesil insansız hava sistemlerinde ulaştığı seviyeye örnek olarak ANKA-3'ü de gösterdi.

TUSAŞ'ın geçen ay gerçekleştirdiği testte ANKA-3'ün kanatlarının altında taşıdığı iki Süper Şimşek jet motorlu İHA'yı havada bıraktığı hatırlatıldı.

Söz konusu konseptin, küçük İHA'ların elektronik izleriyle daha büyük savaş uçaklarını taklit ederek düşman hava savunma sistemlerini yanıltabilmesine, önleme füzelerinin ateşlenmesini sağlamasına ve böylece radarların yerinin tespit edilmesine imkan verebileceğinin altı çizildi.

Ayrıntılar geliyor...

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
'BALIKÇI İSMET' DETAYI!
CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
KİLİT İSİM TESLİM OLDU
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
TOPRAK ÇÖKTÜ, EVLER GÖMÜLDÜ
Ülkeyi vuran sel sonrası korkunç manzara
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
PEŞİN ÖDEYENE %15 İNDİRİM
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
'MANİDAR BULUYORUM'
'MANİDAR BULUYORUM'
Torunoğulları'ndan Yıldırım'a Kante çıkışı
"FİTİL FİTİL GETİRİLMELİ!"
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon krizi açıklaması
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
MÜFETTİŞLER SAHAYA İNİYOR!
Okullarda tedbirler yerinde gözden geçirilecek
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
HİROŞİMA'YI 16'YA KATLADI
İsrail, Gazze’yi haritadan sildi! Yıkımın boyutu korkunç
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
DUVARDAN 178 MİLYON LİRA ÇIKTI
Polis kovayla taşımak zorunda kaldı
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'LÜTFEN YALANLA'
'LÜTFEN YALANLA'
Netanyahu, 7 Ekim için BAE liderine yalvardı!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaydet
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları
Kaydet
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
TOKİ, 46 ilde 383 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene yüzde 15 indirim
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.