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Bursa'da trafikte yol kesmenin bedeli ağır oldu! İki magandaya toplam 360 bin lira ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafikte seyir halindeki bir otomobilin önünü kesip araçtan inerek diğer sürücüye hakaretler savuran iki şahsa jandarma ve polis ekipleri tarafından toplam 360 bin lira rekor ceza kesildi. Bursa-Ankara karayolunda meydana gelen ve mağdur sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıyan eşkıyalığın ardından harekete geçen ekipler; "Trafikte saldırı amacıyla aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek" suçundan şahıslara kişi başı 180 bin lira ceza uygularken, saldırgan sürücünün ehliyetine 60 gün el koyarak aracı da aynı süreyle trafikten men etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa
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