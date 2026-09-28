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Spor

Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı

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Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı
Başlık ResmiDominik Szoboszlaiden Galatasaray itirafı: Çılgıncaydı, bambaşkaydı

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, karşılaştığı en etkileyici atmosferin Galatasaray taraftarına ait olduğunu söyledi. İngiltere Premier Lig ekibi, temsilcimiz ile 2025-2026 sezonunda İstanbul'da oynadığı 3 maçın 2'sini kaybetmişti.

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Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 defa rakip olduğu (İstanbul'da 2 defa 1-0 yenilgi, İngiltere'de 4-0 kazandı) Galatasaray'a dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Dominik Szoboszlai, Liverpool'da bu sezon 7 maçta görev yaptı ve 3 gol attı.
Başlık ResmiDominik Szoboszlai, Liverpool'da bu sezon 7 maçta görev yaptı ve 3 gol attı.

"GERÇEKTEN ÇILGINCAYDI"

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Macar futbolcu, Anfield hariç karşılaştığı en etkiliyici atmosferin sarı-kırmızılı taraftara (RAMS Park) ait olduğunu söyledi.

Jd Sports'a konuşan Szoboszlai, "En iyi atmosfer, 'Galatasaray' diyebilirim. Gerçekten çılgıncaydı. Farklı bir şeydi, bambaşkaydı" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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