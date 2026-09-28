Fon soruşturmasında “Balıkçı İsmet” detayı! CHP’li eski vekilin kardeşi adına 3,1 milyar TL çıkış
İstanbul’daki fon soruşturmasında, eski CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün kardeşi, “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL’lik fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı ve aktarıldığı hesaplar incelenirken, Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt adına yüksek tutarlı fon çıkışları belirlendi.
İncelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edildi.
PARANIN KAYNAĞI VE ULAŞTIĞI HESAPLAR ARAŞTIRILIYOR
Soruşturma kapsamında, İsmet Öğüt’e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcılarının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.
Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların kimlere ait olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı ve soruşturma konusu işlemlerle bağlantısı tüm yönleriyle inceleniyor.
AĞABEYİ ÜÇ DÖNEM CHP MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI
İsmet Öğüt’ün ağabeyi Ensar Öğüt, 22, 23 ve 24. dönemlerde CHP Ardahan Milletvekili olarak görev yaptı.
Soruşturmada, Ensar Öğüt ile söz konusu mal varlığı ve para hareketleri arasında ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.