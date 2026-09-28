Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Zeytinler bahçede boyutuna ve cinsine göre 10 ila 60 TL arasında satılıyor.

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Türkiye'nin zeytin üretim merkezi konumundaki Mersin'in Mut ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Yurt genelinde üretilen zeytinin büyük bir bölümü Mut ilçesinde 269 bin dekar alandaki ağaçlardan elde ediliyor. 13 milyon kayıtlı ağacın bulunduğu ilçede zeytin önemli bir gelir getiriyor. Hem üreticilerin hem de tarım işçilerinin kazandığı bahçelerde ilk hasatlar yapıldı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğu 269 bin dekar alanda 300 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Hasada başlanan zeytinlerin elek gözüne göre en yüksek fiyatı 60 lira, en düşük fiyatı ise 10 lira oldu.

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

"FİYATLAR DÜŞÜK"

Hem üretim hem de satış yapanlardan Hasan Tepe, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

"REKOLTEMİZ YÜKSEK"

Üreticilerden İbrahim Arı ise, "Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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