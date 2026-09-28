Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?
Başlık ResmiZeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı başladı. Zeytinler bahçede boyutuna ve cinsine göre 10 ila 60 TL arasında satılıyor.

Kaydet
|

Türkiye'nin zeytin üretim merkezi konumundaki Mersin'in Mut ilçesinde hasat heyecanı yaşanıyor.

Yurt genelinde üretilen zeytinin büyük bir bölümü Mut ilçesinde 269 bin dekar alandaki ağaçlardan elde ediliyor. 13 milyon kayıtlı ağacın bulunduğu ilçede zeytin önemli bir gelir getiriyor. Hem üreticilerin hem de tarım işçilerinin kazandığı bahçelerde ilk hasatlar yapıldı. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu yıl zeytin rekoltesinin yüksek olduğu 269 bin dekar alanda 300 bin ton ürün beklendiği belirtildi. Hasada başlanan zeytinlerin elek gözüne göre en yüksek fiyatı 60 lira, en düşük fiyatı ise 10 lira oldu.

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?
Başlık ResmiZeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

"FİYATLAR DÜŞÜK"

Hem üretim hem de satış yapanlardan Hasan Tepe, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Zeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?
Başlık ResmiZeytin üreticisi bu yıl fiyattan şikayetçi! Tarlada ne kadar?

"REKOLTEMİZ YÜKSEK"

Üreticilerden İbrahim Arı ise, "Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ACI HABER GELDİ!
ACI HABER GELDİ!
Yeğeni tarafından vurulan öğretmen hayatını kaybetti
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
SPK ÖDEME DETAYINI AÇIKLADI
Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
İETT DEHŞETİNDE KARAR!
Otobüs şoförüne 30 yıl hapis cezası verildi
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
GRAMDA 200 LİRALIK KAYIP!
Altın neden düşüyor? İşte 3 sebep
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Leao'dan Süper Lig ve Galatasaray itirafı
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
KIZ ÖĞRENCİ TÜFEKLE GELDİ!
Öğretmenler ve veliler son anda fark etti
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Peş peşe uyarı! Yağışlar kuvvetlenecek
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
'GERÇEK DOSTLARIMIZI GÖRÜN'
Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
'ÖZELLİKLE 2 YILDIZA DİKKAT'
İtalyanlar, Türkiye maçı öncesi Mancini'yi uyardı
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK MESAJ
Fon yatırımcılarının parası ne olacak?
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ
Trump'ın eski avukatı Çorumlu milyarderle evlendi!
HAALAND İLE KIYASLADI
HAALAND İLE KIYASLADI
Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
548 BİN RANDEVU ÇÖPE GİTTİ!
Muayene olmak isteyen binlerce kişi sırada bekledi
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI!
Biri 12,5 lira, diğeri 3,60 lira artacak
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
TÜRKİYE'DEN ŞİKAYET VE CEZA
Milli yıldızın maaşını Yıldırım duyurdu
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
35 YILLIK EVDE AKILALMAZ OLAY!
8 aydır diken üstünde yaşıyorlar
ROTA İFŞA OLDU
ROTA İFŞA OLDU
ABD'nin F-35 parçaları Çin'in eline nasıl geçti?
BÖYLE FİRAR GÖRÜLMEDİ!
BÖYLE FİRAR GÖRÜLMEDİ!
Parmaklıkların arasından sıyrıldı: Dönüp ayakkabısını bile aldı
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
ŞİMDİ ALAN NE KADAR KAZANIR?
Altında yıl sonu için dikkat çeken tahmin!
OCAKTA KARAR ZAMANI
OCAKTA KARAR ZAMANI
İlkay Gündoğan için kritik viraj
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTube'a ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?
Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok?
Kaydet
Ordu'da kara para aklama operasyonu: Yaklaşık 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Ordu'da büyük operasyon: Yaklaşık 1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Kaydet
Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı: Yeni sözleşme teklifinin tüm detayları
Inter'in Hakan planı: Yeni kontrat teklifibin detayları
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.