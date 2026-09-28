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Spor

Jesus, Galatasaray'ın yıldızını göklere çıkardı: Haaland ile kıyasladı

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Jesus, Galatasaray'ın yıldızını göklere çıkardı: Haaland ile kıyasladı
Başlık ResmiJorge Jesus, Galatasaraylı yıldızı göklere çıkardı: Haaland ile kıyasladı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Premier Lig devi Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı yanı sıra Galatasaray'ın 75 milyon euroluk Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'den de övgüyle bahsetti.

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UEFA Uluslar A Ligi' 4'üncü Grup'ta Portekiz, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i gündeme taşıdı.

Jorge Jesus, Temmuz 2026'da Portekiz Milli Futbol Takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiJorge Jesus, Temmuz 2026'da Portekiz Milli Futbol Takımı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"OSIMHEN VE HAALAND EN GÜÇLÜ FORVETLER"

Norveç'in tek golünü kaydeden Erling Haaland'dan övgüyle bahseden Jesus, 26 yaşındaki santrforun an itibarıyla futbol dünyasındaki en güçlü forvet olduğunu söyledi. Osimhen'e de ayrı parantez açan deneyimli çalıştırıcı, iki ismin ceza sahası içinde en güçlü forvetler olduğunu savundu.

Victor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, bu sezon 4 maçta 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

Jorge Jesus, "Haaland bence şu anda forvet pozisyonunda sadece fiziksel değil aynı zamanda teknik olarak da en güçlü forvet. Ceza sahası içinde şu anda Osimhen ve Haaland en güçlü forvetler" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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