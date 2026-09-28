Trump'ın kurmayları Türk düğününde! 42 yaşındaki avukatı 25 yaşındaki Çorumlu milyarderle evlendi: Türkiye'den sürpriz isim var
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'ta dünyaevine girdi.
Waldorf Astoria'da gerçekleştirilen görkemli düğün, maliyetinin yanı sıra siyaset, iş ve spor dünyasından üst düzey davetli listesiyle gündem oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı düğünde FBI Direktörü Kash Patel, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ve boks efsanesi Mike Tyson gibi isimler bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ise törene katılmadı.
NEW YORK'TA GÖRKEMLİ DÜĞÜN
Trump'ın 2021-2024 yılları arasında çeşitli davalarda avukatlığını yapan ve ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da görev alan Alina Habba, Türk iş insanı Turhan Mildon ile 26 Eylül'de New York'taki ünlü Waldorf Astoria Oteli'nde evlendi.
Amerikan basınında yer alan farklı tahminlere göre düğünün yalnızca salon, müzik ve çiçek maliyetinin en az 1 milyon dolara ulaşmış olabileceği, organizasyonun toplam maliyetinin ise yaklaşık 10 milyon doları bulduğu öne sürüldü.
Habba'ya yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, düğün tarihinin BM toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan yabancı konukların da katılım sağlayabilmesi amacıyla özellikle belirlendiği öne sürüldü.
FBI DİREKTÖRÜNDEN GANA CUMHURBAŞKANINA
Düğün, uluslararası davetli listesiyle adeta üst düzey bir buluşmaya dönüştü.
Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama ve ülkenin Maliye Bakanı törene katılırken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden de hükümet ve parlamento yetkililerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin oğullarından birinin davetliler arasında bulunduğu bildirildi.
ABD'den ise FBI Direktörü Kash Patel, Adalet Bakanı Todd Blanche, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Özel Kalem Müdürü Nick Luna, Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf ve Beyaz Saray yetkilisi Margo Martin gibi isimlerin törende bulunduğu belirtildi.
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ve İspanyol golfçü Sergio García da davetliler arasındaydı.
TRUMP NEDEN DÜĞÜNE KATILMADI?
Alina Habba'nın uzun süre avukatlığını yaptığı ABD Başkanı Donald Trump ise yoğun programı nedeniyle düğünde yer almadı. Trump'ın aynı gün Tennessee'nin Knoxville kentinde düzenlenen üniversite futbol karşılaşmasına katılmasının planlandığı belirtildi.
Habba, Trump'ın çeşitli hukuki süreçlerinde avukatlığını üstlenmiş, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da danışman olarak görev yapmış ve Mart 2025'te New Jersey bölgesi geçici federal başsavcılığı görevine getirilmişti.
GECENİN SAHNESİNDE NELLY VARDI
Görkemli organizasyonun eğlence bölümünde Amerikalı rapçi Nelly sahne aldı.
Düğünün dekorasyonu için yaklaşık 900 bin çiçek kullanıldığı öne sürüldü. Waldorf Astoria'nın girişinin kırmızı güllerle süslendiği, nikah salonunun ise beyaz ve açık pembe çiçekler, büyük çiçekli ağaçlar ve aynalı bir yürüyüş yoluyla hazırlandığı görüldü.
Organizasyonun yalnızca üç ay içerisinde hazırlandığı kaydedildi.
21 KARATLIK YÜZÜK GÜNDEM OLDU
Habba'nın düğünde taktığı yüzük de Amerikan basınının gündemindeydi. 21 karatlık elmas yüzüğün geçmişte Prusya kraliyet ailesine ait olduğu ve bir müze koleksiyonundan satın alındığı öne sürüldü.
TURHAN MİLDON KİMDİR?
Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, aynı zamanda Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın asbaşkanlığını yürütüyor.
Ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Mildon, Miller Holding ve grup şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinin yönetiminde görev alıyor. Holding; inşaat, enerji, madencilik ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Mildon ailesinin şirketlerinden Milvest'in özellikle Afrika'da önemli projeleri bulunuyor. Şirket, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Kongre ve Finans Merkezi'ni inşa ederken, ülkede arena ve sosyal konut projeleri de yürütüyor. Gana'da ise Kumasi Havalimanı çevresinde konut, otel, ticari alan ve sağlık tesislerinden oluşan bir proje üzerinde çalışıyor.
Düğüne Gana ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden üst düzey isimlerin katılması bu nedenle ayrıca gündeme geldi.
YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ
Turhan Mildon'un yaşı konusunda haberlerde farklı bilgiler yer aldı. Bazı yayınlar Mildon'u 29 yaşında olarak tanıtırken, İngiltere'nin resmi şirket sicili Companies House'daki kayıtlara dayandırılan haberlerde doğum tarihinin Aralık 2000 olduğu ve 25 yaşında bulunduğu belirtildi.
42 yaşındaki Alina Habba ile Mildon'un bu yıl Washington'daki Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinlikte tanıştıkları ve birkaç ay süren ilişkinin ardından evlilik kararı aldıkları öne sürüldü.
Mildon daha önce Habba ile ortak bir büyükelçi arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını belirterek, "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" açıklamasında bulunmuştu.