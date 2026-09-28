Trump'ın kurmayları Türk düğününde! 42 yaşındaki avukatı 25 yaşındaki Çorumlu milyarderle evlendi: Türkiye'den sürpriz isim var

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Miller Holding CEO'su Turhan Mildon, aynı zamanda Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın asbaşkanlığını yürütüyor.

Ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Mildon, Miller Holding ve grup şirketlerinin uluslararası faaliyetlerinin yönetiminde görev alıyor. Holding; inşaat, enerji, madencilik ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Mildon ailesinin şirketlerinden Milvest'in özellikle Afrika'da önemli projeleri bulunuyor. Şirket, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Kongre ve Finans Merkezi'ni inşa ederken, ülkede arena ve sosyal konut projeleri de yürütüyor. Gana'da ise Kumasi Havalimanı çevresinde konut, otel, ticari alan ve sağlık tesislerinden oluşan bir proje üzerinde çalışıyor.

Düğüne Gana ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden üst düzey isimlerin katılması bu nedenle ayrıca gündeme geldi.