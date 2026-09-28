Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirleri iki farklı renge büründü. Munzur Nehri berrak görünümünü korurken, Pülümür Nehri ise kahverengiye dönerek bulanıklaştı. Nehirlerin birleştiği noktalar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

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Tunceli'de etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirlerinin birleştiği noktada dikkat çeken görüntüler oluştu.

Kent merkezinde buluşan iki nehrin suları, yağış sonrasında farklı renklerde akmaya başladı. Munzur Nehri berrak görünümünü korurken, Pülümür Nehri ise yağışla birlikte taşıdığı toprak nedeniyle kahverengiye dönerek bulanıklaştı.

Sağanak sonrası iki nehir, iki farklı renge büründü

GÖRÜNTÜLER MEST ETTİ

İki nehrin suları birleşme noktasında bir süre birbirinden ayrılmış şekilde ilerledi. Berrak ve kahverengi suların oluşturduğu belirgin görüntü, nehirlerin birleştiği noktayı adeta doğal bir tabloya dönüştürdü.

Sağanak sonrası iki nehir, iki farklı renge büründü

Ortaya çıkan manzara, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tunceli Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSITunceli

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