Kilo verme sürecinde son dönemin en çok tercih edilen yöntemlerinden biri haline gelen zayıflama iğneleri, tedaviyi bırakan kişilerde ortaya çıkabilecek etkilerle yeniden gündeme geldi. Zayıflama iğnelerinin aniden bırakılması, yorgunluktan iştah artışına ve yeniden kilo almaya kadar çeşitli sorunlara yol açabilirken, uzmanlar tedavinin bırakılma sürecinin de doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Son zamanların en popüler kilo verme yöntemlerinden biri haline gelen zayıflama iğneleri, tedaviyi bırakan kullanıcılar üzerinde oluşturduğu etkilerle yeniden tartışılmaya başlandı. Mirror’ın haberine göre, tedavi süresince görülen halsizlik gibi şikayetlerin iğne bırakıldıktan sonra da devam edebildiği ifade ediliyor.

HALSİZLİK BİR NUMARALI ŞİKAYET

Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın aktif ürün listesinde yer alan ve doktor reçetesiyle kullanılabilen bu iğneler, aslında kan şekerini dengeleyip sindirimi yavaşlatarak kişiye uzun süreli tokluk hissi yaşatıyor. Ancak iğnenin etkisiyle alınan günlük kalori miktarının belirgin şekilde düşmesi, vücudun enerji seviyesini doğrudan etkileyerek halsizlik şikayetlerini beraberinde getirebiliyor.

Zayıflama iğnesiyle kilo verenler dikkat! Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İlacın kullanımına son verildiğinde yaşanan bu bitkinliğin doğrudan bir yoksunluk belirtisi (vücudun alıştığı bir madde veya ilacın aniden bırakılması sonucunda ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik tepki) şeklinde yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, asıl büyük değişimin kilo kontrolünde yaşandığına dikkat çekiyor.

VERİLEN KİLOLAR KISA SÜREDE GERİ DÖNÜYOR

Mirror’un aktardığına göre İngiltere’de 327 kişinin katıldığı bir çalışma, iğneyle tedavi sürecini kesen kişilerin verdikleri kiloların büyük bir kısmını kısa sürede geri aldığını ve metabolik değerlerinin eski seviyelerine döndüğünü gösteriyor.

Zayıflama iğnesiyle kilo verenler dikkat! Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

MUTLAKA DOKTORA DANIŞILMALI

Bu nedenle İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, özellikle diyabet ve kilo kontrolü amacıyla bu iğneleri kullanan kişilerin tedaviyi kendi kararlarıyla aniden kesmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Zayıflama iğnesiyle kilo verenler dikkat! Asıl tehlike bırakınca ortaya çıkıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Bırakma sürecinde kan şekerinde yaşanabilecek dalgalanmaların ve haftalarca süren halsizliklerin önüne geçmek için tedavinin mutlaka bir uzman rehberliğinde sonlandırılması öneriliyor.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Zayıflama iğnesinde hayati uyarı! Pankreatit geçirenlerin kullanması çok riskli

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala