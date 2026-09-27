İki ülkeyi sel felaketi vurdu: Yüzlerce şehir haritadan silindi, çok sayıda ölü var
Hindistan ve Nepal'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Reuters'ın aktardığına göre iki ülkede toplam can kaybı 70'e ulaştı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 25-27 Eylül arasındaki yaklaşık 60 saatlik süreçte 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Bölgede binden fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.
60 SAATTE NORMALİNİN YAKLAŞIK 9 KATI YAĞIŞ
Uttar Pradesh'te söz konusu dönem için normal yağış miktarı 7,6 milimetre olarak ölçülürken son yağışlarda bu rakam 66,5 milimetreye ulaştı.
Yetkililer su altında kalan bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürürken, tarım alanlarında oluşan zararın belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
Hindistan Merkezi Su Komisyonu, yedi eyalette bulunan 30 nehir gözlem istasyonunda durumun ciddi seviyeye ulaştığını aktardı. Ganj, Gandak, Kosi, Bagmati ve Narmada dahil çok sayıda büyük nehrin su seviyesi tehlike sınırını aştı.
NEPAL'DE 49 İLÇEYE SEL UYARISI
Komşu Nepal'de ise perşembe gününden bu yana 14 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.
Nehirlerde su seviyesinin yükselmeye devam etmesi üzerine ülkenin 77 ilçesinden 49'u için ani sel uyarısı yayımlandı.
Manang, Mustang, Myagdi ve Baglung bölgelerinde elektrik tamamen kesilirken sel ve heyelanların optik fiber kablolar ile elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle bazı bölgelerde iletişim de aksadı.
HİDROELEKTRİK TESİSİ DE ZARAR GÖRDÜ
Rahuganga Nehri'nin taşması sonucu 40 megavatlık hidroelektrik projesinin bazı bölümleri ile elektrik iletim hatları zarar gördü.
Yetkililer, özellikle daha önce büyük sel felaketinden etkilenen Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin gelişmelere karşı teyakkuzda kalmasını istedi.
ÇIĞ DÜŞTÜ, 10 İŞÇİ KAYIP
Nepal'den bir başka afet haberi ise Himlung Himal'dan geldi. Ülkenin kuzeyindeki Manang bölgesinde bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal'ın ana kampına çığ düştü.
Yabancı dağcılar için çadır kuran 10 yerel işçinin kaybolduğu bildirildi. Çığın meydana geldiği sırada yabancı dağcıların kampta bulunmadığı belirtildi.