İki ülkeyi sel felaketi vurdu: Yüzlerce şehir haritadan silindi, çok sayıda ölü var

Hindistan ve Nepal'de günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Reuters'ın aktardığına göre iki ülkede toplam can kaybı 70'e ulaştı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 25-27 Eylül arasındaki yaklaşık 60 saatlik süreçte 56 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Bölgede binden fazla evin de hasar gördüğü kaydedildi.