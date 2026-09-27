Kılıçdaroğlu: CHP, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu kampında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulduğunu belirterek yolsuzluk yapan kim varsa bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Siyasetin kirlilikten arınması gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, partideki istifalarla önemli bir arınma yaşandığını ifade etti. CHP'yi yeniden "güvenli limana" ulaştırmayı hedeflediğini belirten Kılıçdaroğlu, partinin kuruluşundaki yüksek ahlaki değerlere ve tarihsel kodlarına mutlaka döneceğini vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’ta gerçekleştirilen milletvekili kampının son gününde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kampın ana gündeminin siyasi etik ve ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin son dönemde yaşadığı tartışmalara ilişkin “güvenli liman” ve “ahlaki kodlar” vurgusu yaptı.

"CHP, TARİHİNDE HİÇ OLMADIĞI KADAR KİRLİ BİR SÜRECİN İÇİNE SOKULDU"

CHP’nin yolsuzluk iddialarıyla anılmaması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kim yolsuzluk yaptıysa bunun bedelini ödemelidir. 'Siyaset kirlilikten arınmalı' derken bunu tek bir parti için söylemiyorum, bütün partiler için söylüyorum. Güvenli limandan kastım; elbette ki parti tarihsel kimliğine yakışır bir pozisyona gelmek, ahlaki değerlerini korumak ve bu değerleri sürdürmek zorundadır. Bunu yapacak olan da kadrolardır, insanlardır. Benim ömür boyu 'CHP Genel Başkanlığı yapacağım' diye bir iddiam zaten hiç olmadı. Güvenli limana getirmekten kastettiğim; her açıdan kuruluşundaki kodlara dönen bir CHP'dir. Gelinir, oturulur, tartışılır. Bu durum CHP Genel Başkanlarının veya CHP'nin eleştirilmeyeceği anlamına gelmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Güvenli limanı kastetmemin nedeni; partinin tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokulmuş olmasıdır. Bunun bedelini sadece partililer değil, bütün Türkiye ve siyaset kurumu ödüyor. Siyasete olan güven temelden sarsılabiliyor. Çünkü CHP, devlet kuran bir parti olarak ahlaki değerleri yüksek ve o değerleri korumayı içselleştirmiş bir partiydi. Bundan uzaklaşıldı. Şimdi bu kodları yeniden yakalamak zorundayız ve bunu yapacağız.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki istifalarla birlikte önemli ölçüde bir “arınma” yaşandığını da ifade etti.

Kılıçdaroğlu: CHP, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu

"GENEL BAŞKAN OLMAK İSTEYEN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Olağan kurultayda aday olup olmayacağına yönelik gelen soruya Kılıçdaroğlu, "Adaylık konusunu hiç konuşmadık, konuşmuyorum da. Bugüne kadar da hiç konuşmadım. Bu henüz çok erken; parti bir süreçten geçiyor ve o sürecin mutlaka sağlıklı bir zeminde yürütülmesi lazım. İl ve ilçe başkanlarının bu çerçevede seçilmesi, üyelerimizin bu konuda gerekli özeni göstermesi gerekiyor. İfade ettiğim gibi; parti kuruluşundaki temiz ahlaki kodlara dönmek zorundadır. Genel başkanlık konusunda da ben hiçbir zaman çıkıp 'Ben adayım' diye bir cümle kurmadım, kurmak da istemem, bunu doğru da bulmam. Genel başkanı seçecek olan ben değilim; kurultay delegeleridir. Aday olarak kimlerin çıkacağını sizler de takip ediyorsunuz. Genel başkan olmak isteyen arkadaşlarımız var; onları da saygıyla karşılıyoruz. Aday olabilirler, iradelerini beyan edebilirler, çalışma yürütebilirler. Eğer demokrasiyi savunuyorsanız ve içselleştirmişseniz, birilerinin önüne set çekerek 'Hayır, ben olacağım, siz asla olamazsınız' diye bir düşüncem hiç olmadı." cevabını verdi.

"KİMSEYİ ZORLA ÜYE YAPMADIK, ZORLA DA ATMADIK"

CHP’den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey'le ilgili düşüncelerimi daha önce kamuoyuyla paylaşmış ve kendisinin açıklamasını alıntılayarak ifade etmiştim. Şüphesiz CHP'nin 103. yıl etkinliğine, Anıtkabir'deki programa katılmasını isterdim; katılmadı, kendi tercihidir. Hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi, kimseyi zorla partiden de atmadık. Kendi tercihine saygı göstermemiz gerekir; herhâlde değerlendirmesini yapıp kendi yolunu çizmiştir.” diye konuştu.

"ADAYLIK TARTIŞMALARINI BUGÜNDEN BAŞLATMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Yavaş’ın muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmaların da erken başlatıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Ben cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını bugünden başlatmayı hiç doğru bulmadım. Ben bu tartışmaları; ekonomideki gidişin örtülmesi, tartışılmaması, görülmemesi, insanlar üzerinde gereksiz bir tartışmanın sürdürülmesi olarak gördüm. Ya cumhurbaşkanlığı seçiminin niye tartışılır şimdiden adayları? Kamuoyu tartışıyor: 'O mu olacak, bu mu olacak?' Yahu kim olursa olsun! Yeri zamanı gelince olur. Nitekim bakın, Altılı Masada biz cumhurbaşkanı adayını çok geç açıkladık. Önemli olan sonuç almak burada. Adaylar olur: A olur, B olur, C olur... İki kişi tartışılabilir, beş kişi; ama daha çok erken. Ortada cumhurbaşkanlığı seçimi yok, alınmış bir karar yok, herhangi bir şey yok ama medya bunu tartışıyor: 'Efendim o mu olacak, bu mu olacak, şu mu olacak?' Ya arkadaşlar; ya memleket yangın yerine dönmüş, biz 'Kim gelecek ülkenin başına?' onu tartışıyoruz."

"YÜZDE 51’İ ALMA ŞANSINIZ YOKSA İŞ BİRLİĞİ YAPACAKSINIZ"

Muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarıp çıkaramayacağına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, siyasette sonuç almak için iş birliğinin zorunlu olduğunu belirterek, “Eğer bir siyasetçi sonuç almak istiyorsa mutlaka iş birliği yapmak zorunda. Yani yüzde 51 almak bu işin temel kuralı. Yüzde 51'i tek başınıza alıyorsanız evet, 'Ben iş birliği yapmayacağım ve ben yüzde 51'i alıyorum, yüzde 55'i alıyorum' diyebilirsiniz. Ama yüzde 51'i alma şansınız yoksa iş birliği yapacaksınız. Altılı Masanın kuruluş felsefesi bu.” cevabını verdi.

Muhtemel bir erken seçime kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, Meclis’te 360 milletvekilinin desteğiyle erken seçim kararı alınması hâlinde CHP’nin tavrının sorulması üzerine, “Oturulur, konuşulur. Yetkili organlarımızla değerlendiririz. Hangi gerekçeyle geliyor, niçin geliyor; ona bakarız.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: CHP, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu

"SİYASET MİLLİ KONULARDA ORTAKLAŞMALI"

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde bölgesel iş birliğinin artırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Sadabat Paktı gibi bir pakta ihtiyacımız var. Burada Afganistan da olmalı. Türk Cumhuriyetlerinde daha etkin olmalıyız.” dedi.

Muhalefetin siyaset yapma biçimine ilişkin de mesajlar veren Kılıçdaroğlu, özellikle millî güvenlik ve eğitim gibi alanlarda partiler üstü yaklaşım gerektiğini belirterek, “Ben daha önce de dış politikanın millî olması gerektiğini, Millî Eğitim Bakanlığı... Adı üstünde: Millî Eğitim Bakanlığı! Yani Orman Bakanlığı değil; Millî Eğitim Bakanlığı, üstünde 'milli var. Millî Savunma Bakanlığı... Eğer bunlar millîyse e o zaman bunların üstünde bir devlet politikası olması lazım ve siyaset kurumunun burada ortaklaşması gerekiyor belli konularda.” diye konuştu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA MEHMET ALİ YÜKSEL ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na kimin atanacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama. Önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu." cevabını verdi. Ancak Kılıçdaroğlu, kimin atandığını açıklamadı. Öte yandan, İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel'in atandığı öğrenildi.

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