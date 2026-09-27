Karacabey Belediyespor-Ankaragücü maçı, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta heyecanını takip eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ankara temsilcisinin deplasmanda çıkacağı karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, oynanacağı stat ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. hafta heyecanı Karacabey Belediyespor-Ankaragücü karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç programına ilişkin detaylar belli oldu.

KARACABEY BELEDİYESPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karacabey Belediyespor-Ankaragücü maçı 27 Eylül 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında oynanacak karşılaşmaya Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı ev sahipliği yapacak. Ankaragücü, yeni sezondaki ilk üç maçının ardından Karacabey deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Karacabey Belediyespor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? (TFF 2. Lig)

KARACABEY BELEDİYESPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey Belediyespor-Ankaragücü karşılaşması canlı olarak Tivibu Spor ekranlarından izlenebilecek. Tivibu'nun 2026-2027 TFF 2. Lig yayın programında 27 Eylül saat 16.00'daki Karacabey Belediye Spor-MKE Ankaragücü mücadelesi Tivibu Spor kanalında yer alıyor.

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