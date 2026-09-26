Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

TÜRKİYE'YE ÖZEL 3 PASAPORT İÇİN YENİ ANLAŞMA HAZIRLIĞI

Vize zorunluluğunda yeni dönem için geri sayım sürerken, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir istisna için de harekete geçildi.

Karadağ hükümeti, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının devam etmesini sağlamak amacıyla Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması için süreci başlatacağını açıkladı.