Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı
Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize politikasında yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye Gazetesi'nin temmuz ayında Karadağ Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiği sorular üzerine 1 Kasım'da başlayacağını duyurduğu vize zorunluluğuna ilişkin yeni bir adım atıldı.
Karadağ Dışişleri Bakanlığı, gazetemize yaptığı açıklamada yeni dönemde vize başvurularının Ankara ve İstanbul'daki VFS Global merkezlerinden yapılabileceğini, ilerleyen süreçte ise e-vize sistemine geçilmesinin planlandığını açıklamıştı.
Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından Karadağ hükümeti, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Belarus ile mevcut vizesiz seyahat rejimlerini düzenleyen anlaşmaların 1 Kasım itibarıyla sona erdirilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini onayladı.
Karadağ yönetimi, kararın ülkenin AB'ye katılım sürecinde vize politikasını Birliğin uygulamalarıyla uyumlu hale getirme yükümlülüğü kapsamında alındığını belirtti.
TÜRKİYE'YE ÖZEL 3 PASAPORT İÇİN YENİ ANLAŞMA HAZIRLIĞI
Vize zorunluluğunda yeni dönem için geri sayım sürerken, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir istisna için de harekete geçildi.
Karadağ hükümeti, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının devam etmesini sağlamak amacıyla Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması için süreci başlatacağını açıkladı.
Yeni anlaşmayla söz konusu pasaport kategorilerinde vizesiz rejimin, AB müktesebatının izin verdiği ölçüde korunması hedefleniyor.
Dolayısıyla düzenleme hayata geçirilirse, umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabi olurken diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize muafiyetinin sürdürülmesi mümkün olacak.
VFS GLOBAL VE E-VİZE SÜRECİ
Karadağ Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, vize zorunluluğunun Türk vatandaşları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını iletmişti.
Bakanlık, başvuruların yalnızca diplomatik temsilciliklerden yapılması zorunluluğunun kaldırılacağını ve Ankara ile İstanbul'daki VFS Global merkezlerinin de kullanılabileceğini açıklamıştı.
Karadağ ayrıca AB bilgi sistemleri ve Schengen güvenlik standartlarıyla uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi üzerinde çalışıyor. Projenin sonraki aşamasında başvuruların çevrim içi yapılabilmesini sağlayacak e-vize sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
1 KASIM'DA YENİ DÖNEM
Karadağ hükümeti 23 Temmuz'da kabul ettiği düzenlemeyle vize politikasını AB ile uyumlu hale getirmek amacıyla Türk vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren vizeye tabi tutulmasını kararlaştırmıştı.
Son kararla birlikte vize zorunluluğuna ilişkin süreç ilerlerken, Türkiye ile yapılması planlanan yeni ikili anlaşma diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin mevcut vize muafiyetinin korunmasının önünü açabilecek.