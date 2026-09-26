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Dünya

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

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Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize politikasında yeni bir gelişme yaşandı. 

Türkiye Gazetesi'nin temmuz ayında Karadağ Dışişleri Bakanlığı'na yönelttiği sorular üzerine 1 Kasım'da başlayacağını duyurduğu vize zorunluluğuna ilişkin yeni bir adım atıldı.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, gazetemize yaptığı açıklamada yeni dönemde vize başvurularının Ankara ve İstanbul'daki VFS Global merkezlerinden yapılabileceğini, ilerleyen süreçte ise e-vize sistemine geçilmesinin planlandığını açıklamıştı.

 

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından Karadağ hükümeti, Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Belarus ile mevcut vizesiz seyahat rejimlerini düzenleyen anlaşmaların 1 Kasım itibarıyla sona erdirilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini onayladı.

Karadağ yönetimi, kararın ülkenin AB'ye katılım sürecinde vize politikasını Birliğin uygulamalarıyla uyumlu hale getirme yükümlülüğü kapsamında alındığını belirtti.
 

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

TÜRKİYE'YE ÖZEL 3 PASAPORT İÇİN YENİ ANLAŞMA HAZIRLIĞI

Vize zorunluluğunda yeni dönem için geri sayım sürerken, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir istisna için de harekete geçildi. 

Karadağ hükümeti, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının devam etmesini sağlamak amacıyla Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması için süreci başlatacağını açıkladı.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

Yeni anlaşmayla söz konusu pasaport kategorilerinde vizesiz rejimin, AB müktesebatının izin verdiği ölçüde korunması hedefleniyor.

Dolayısıyla düzenleme hayata geçirilirse, umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabi olurken diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize muafiyetinin sürdürülmesi mümkün olacak.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

VFS GLOBAL VE E-VİZE SÜRECİ

Karadağ Dışişleri Bakanlığı daha önce Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, vize zorunluluğunun Türk vatandaşları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını iletmişti.

Bakanlık, başvuruların yalnızca diplomatik temsilciliklerden yapılması zorunluluğunun kaldırılacağını ve Ankara ile İstanbul'daki VFS Global merkezlerinin de kullanılabileceğini açıklamıştı.

Karadağ ayrıca AB bilgi sistemleri ve Schengen güvenlik standartlarıyla uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi üzerinde çalışıyor. Projenin sonraki aşamasında başvuruların çevrim içi yapılabilmesini sağlayacak e-vize sisteminin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamışlardı! Karadağ'ın vize kararında sürpriz gelişme: 3 pasaporta muafiyet hazırlığı

1 KASIM'DA YENİ DÖNEM

Karadağ hükümeti 23 Temmuz'da kabul ettiği düzenlemeyle vize politikasını AB ile uyumlu hale getirmek amacıyla Türk vatandaşlarının 1 Kasım 2026'dan itibaren vizeye tabi tutulmasını kararlaştırmıştı.

Son kararla birlikte vize zorunluluğuna ilişkin süreç ilerlerken, Türkiye ile yapılması planlanan yeni ikili anlaşma diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin mevcut vize muafiyetinin korunmasının önünü açabilecek.

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