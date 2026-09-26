Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans oturumları geride kaldı. Memur olma hayaliyle girdikleri sınavın sonuçlarını merak eden adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi inceliyor. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)Lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. ÖSYM sınav takviminde hem oturum hem de sınav tarihlerine yer verilmişti. Belirlenen takvime göre, KPSS lisans sınavı sonuçları ekim ayının ilk haftasında online olarak paylaşılacak.

KPSS 2026 sonuç takvimi! KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2026 lisans sınavı sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.

2025-KPSS'ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilecekler.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların KPSS puanları ve sınav sonuç bilgileri erişime açılacak.

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