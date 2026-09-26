Düzce'de motosiklet ile otomobil çarpıştı! 2'si ağır 3 yaralı

Düzce'de D655 Karayolu Beyciler kavşağında şiddetli bir kaza yaşandı. Motosiklet ile bir otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobil sürücüsü şoka girerken "Ben kaza yapmadım, beni neden ambulansa alıyorsunuz" dedi.

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Düzce’de motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D655 Karayolu Beyciler kavşağında yaşandı. Alınan bilgilere göre, henüz tespit edilemeyen sebeple motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette olan sürücü ve yolcu yola savruldu. Kazada motosiklette olan sürücü ile yolcunun ağır biçimde yaralandığı belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Düzcede motosiklet ile otomobil çarpıştı! 2si ağır 3 yaralı

"BEN KAZA YAPMADIM"

Kazanın sonrasında araç sürücüsünün büyük şok yaşadığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücünün, yanında olan köpeğiyle beraber ambulansa alınırken, "Ben kaza yapmadım, beni neden ambulansa alıyorsunuz?" biçimindeki sözleri dikkat çekti. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, kazanın kesin sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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