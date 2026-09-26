Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Gerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Gerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor
Başlık ResmiGerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor

Samsun’da bağırsak kanseri tedavisi için hastaneye başvuran 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak’ın yapılan tetkiklerinde, kalbi ve iç organlarının büyük bölümünün normalin tersinde yerleşimli olduğu ortaya çıktı. Nadir görülen “situs inversus totalis” durumuna sahip olduğu belirlenen Uzunbacak, organlarının konumuna göre planlanan kapalı ameliyatla bağırsaklarındaki kitleden kurtularak taburcu edildi.

Kaydet
|

İnşaat işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki Muzaffer Uzunbacak, 26 yaşında çalıştığı iş yerinin sağlık raporu istemesi üzerine kalbinin sağ tarafta olduğunu öğrendi. Yıllar sonra bağırsak problemleri nedeniyle hastaneye başvuran Uzunbacak’ın yapılan tetkiklerinde, böbrekleri ve akciğerleri dışında diğer iç organlarının da normalin tersinde yerleşimli olduğu belirlendi.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel tarafından yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Uzunbacak, organlarının farklı yerleşimine göre planlanan operasyonla bağırsaklarındaki kitleden kurtuldu. Ameliyat sırasında hastanın organlarının alışılmışın dışında yerleşimli olması doktorları da şaşırttı. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uzunbacak, bundan sonraki sağlık başvurularında organlarının ters yerleşimli olduğunu doktorlara mutlaka bildireceğini söyledi.

Gerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor
Başlık ResmiGerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor

"DOKTOR, ‘SENİN KALBİN Mİ YOK’ DEDİ"

Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında, tüm organlarının ters olduğunu ise 54 yaşında öğrendiğini dile getiren Muzaffer Uzunbacak, "Bağırsakta kitle tanısı ile Samsun’a geldim. 54 yaşındayım. Kalbimin sağda olduğunu 26 yaşında öğrendim. İnşaatta çalışıyorum. Eskişehir’de çalışırken o zaman bizden sağlık raporu, kalp grafisi istediler. Oradaki muayenede kalbimin sağ tarafta olduğunu söylediler. Öncesinde birkaç kez EKG çektirdim, doktorlar kabul etmedi. Hatta bir doktor, ‘senin kalbin mi yok' dedi. Sağ tarafa bakınca kalbimin sağ tarafta olduğunu söyledi. Diğer organlarım da ters taraftaymış. Diğer organlarımın da ters tarafta olduğunu 54 yaşında burada öğrendim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Tüm organlarımın yerini öğrendiğim için çok mutluyum" dedi.

Gerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor
Başlık ResmiGerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor

10 BİNDE BİR KİŞİDE KARŞILAŞILIYOR

Hastanın klinik özelliklerinden ve ameliyatın zorluğundan bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kerim Güzel, "Hastamız Muzaffer Bey bize ameliyat için başvuruyor. Dış merkezde kalın bağırsak kanseri tanısı koymuşlar. Yalnız çok nadir görülen bir olayla karşılaştık. Normalde hastanın kalbi sağda, normal yeri solda gerekirken kalbi sağda, karaciğer sağda olması gerekirken, safra kesesi sağda olması gerekirken her ikisi solda, solda olması gereken dalak sağ tarafta. Bu bizim için çok önemli. Bunu bilmemiz ameliyattan önce çok önemli. Buna 'situs inversus totalis' deniyor. Bu anormali, doğuştan gelen bir durum. 10 binde bir kişide gözüküyor. Biz de ameliyat planımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Çünkü kalın bağırsağın başlangıcı sağda olması gerekirken bu hastamızda da solda. Biz de kalın bağırsağın başlangıcına müdahale edeceğimiz için kitlemiz burada olduğu için pozisyonumuzu, ameliyat öncesi hazırlığımızı ona göre yapmamız gerekiyor. Zorlu bir süreç, zorlu bir ameliyat. Cerrahların alışık olmadığı düzeyde bir durum. Biz normalde cerrahların büyük kısmı normal anatomiye alışkın olduğu için gözümüz, çok nadir bir olayla karşılaştığımızda ona adaptasyonumuz biraz zor olabiliyor. Çünkü hastamızın laparoskopik ameliyatını yaptık, kapalı ameliyatı yaptık. Tüm organlar düşündüğümüzün tersi yönünde. Ameliyatı sorunsuz bitirdik. Bugün 4. gün. Hastamız sağlığına kavuştu, bugün taburcu ediyoruz" diye konuştu.

Gerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor
Başlık ResmiGerçeği 54 yaşında öğrendi! Kalbi sağda, diğer organları da ters yerde… 10 binde 1 görülüyor

"BU KADAR ORGANIN YERİ DEĞİŞİK OLAN HASTA GÖRMEDİK”

Hastanın iç organlarının büyük bölümünün olması gerekenden terste olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Güzel, "Bundan sonraki düzeyde de hastamıza şunu öğütledik: ‘Gittiğiniz her yerde bu durumunuzu anlatın’ dedik. Çünkü başınıza bir şey geldiğinde hekime yön verme anlamında burası çok önemli. Çünkü karaciğer sağda değil solda, dalak solda değil sağda, kalp solda değil sağda. Bunu sağlık ekibinin bilmesi hastanın tedavisi açısından ani yapılacak girişimde çok önem arz edecektir. Totalde bu kadar organın yeri değişen hasta görmedik. Bağırsak yerlerinin farklılığıyla ilgili hastalar görüyorduk. Öyle hastamız bir iki tane olmuştu ama ilk defa ben hekimlik hayatımda situs inversus totalis, yani komple bir organ değişikliği ile ilk defa karşılaştık" şeklinde konuştu.

Tedavisi organlarının yerine göre yapılan Uzunbacak, bugün itibarıyla hastaneden taburcu edildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
986 bin TL yok oldu: 1 milyon 13.700 liraya düştü
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
KİLOSU 900 BİN TL!
KİLOSU 900 BİN TL!
"Kayseri'de yetişmez" dediler, kimseyi dinlemedi
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
Danışmanı kodları açıkta bıraktı, gizli sistem ifşa oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
Habersiz tahliye edene kötü haber: ‘6 aylık kira’ detayı
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Avrupa'nın en aktif yanardağı harekete geçti! Ülkede ulaşım felç oldu, uçuşlar durduruldu
Avrupa'nın en aktif yanardağı harekete geçti!
Kaydet
HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor
HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor
Kaydet
KPSS 2026 sonuç takvimi! KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.