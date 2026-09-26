İtalya’nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna, şiddetli kül püskürtmesiyle bölgede hava ulaşımını altüst etti. Yanardağdaki volkanik hareketliliğin tırmanması üzerine Katanya Havalimanı varışlı uçuşlar geçici olarak durdurulurken, kalkış seferleri ise sıkı bir şekilde sınırlandırıldı.

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Avrupa'nın en aktif yanardağlarından Etna'da volkanik hareketlilik yeniden hava ulaşımını vurdu. Yanardağın kuzeydoğusundaki kraterden yükselen yoğun kül bulutu kilometrelerce yüksekliğe ulaşırken, Sicilya'nın en önemli ulaşım noktalarından Katanya Havalimanı'nda uçuş operasyonları kısıtlandı.

Avrupa'nın en aktif yanardağı harekete geçti! Ülkede ulaşım felç oldu, uçuşlar durduruldu

KÜL BULUTU 4 KİLOMETREYE ULAŞTI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsüne (INGV) bağlı Etna Gözlemevi, yanardağın kuzeydoğusundaki kraterden çıkan yoğun kül bulutunun yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Güneye doğru ilerleyen kül bulutu çevrede yoğun kül yağışına neden olurken, bölgeden geçen hava araçları için “kırmızı” kodlu havacılık uyarısı yayımlandı.

KATANYA'YA UÇUŞLAR DURDURULDU

Kül bulutunun Katanya'ya doğru ilerlemesi üzerine havalimanında tedbirler devreye alındı. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı işleten SAC, yerel saatle 16.00'ya (TSİ 17.00) kadar havalimanına varışların askıya alındığını, kalkışların ise sınırlı şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

Katanya'ya yapılması planlanan bazı uçuşlar Palermo, Trapani ve Comiso'daki havalimanlarına yönlendirildi.

Havalimanı yönetimi, yolculara terminale hareket etmeden önce uçuşlarının güncel durumunu kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

ETNA'DA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da son aylarda kül ve lav püskürmeleriyle birlikte yoğun volkanik hareketlilik yaşanıyor. Yanardağın faaliyetleri Sicilya'daki hava ulaşımında zaman zaman aksamalara neden oluyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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