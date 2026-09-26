Muhammed Salah için "suni çim" önlemi: Güney Sudan maçında yok
Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 29 Eylül'deki Güney Sudan ile maçında Muhammed Salah'ı dinlendirecek. Karşılaşmanın sentetik çim zeminde (suni çim) oynanacak olmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.
Mısır Milli Takımı teknik heyeti ile Muhammed Salah arasında Angola maçı öncesinde yapılan görüşmede, yıldız futbolcunun 29 Eylül'deki Güney Sudan müsabakasında forma giymemesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Teknik heyetin, karşılaşmanın sentetik çim zeminde oynanacak olması nedeniyle Salah'ı riske etmek istemediği ifade edildi.
Teknik ekibin söz konusu kararı, Salah'ın yoğun maç trafiği içerisinde sakatlık yaşama ihtimalini azaltmak ve sentetik zeminin oluşturabileceği muhtemal risklerden korunmasını sağlamak amacıyla aldığı kaydedildi.
Trabzonspor forması giyen Salah'ın, Güney Sudan karşılaşmasında dinlendirilmesinin ardından sonraki mücadelelerde yeniden görev alması bekleniyor.