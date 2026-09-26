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Yaşam

Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

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Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Başlık ResmiTanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

Sonbahar mevsiminin gelişi ve havaların soğumasıyla birlikte el yapımı doğal yün yorgan talepleri arttı. Yorgancılar faydalarından dolayı tek kişilik yorganların 1900, çift kişilik yorganların 2600 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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Eylül ayının sonlarına yaklaşmasıyla Eskişehir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Özellikle gündüz ve gece saatlerinde hava soğurken, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengeleyip sıcak tuttuğu bilinen yün yorgana talep gösteriliyor.

Eskişehir'de ele emeğiyle yün yorgan yapan Gökhan Lofçalı, sağlığını düşünen vatandaşların faydalarından dolayı elyaf yerine yün malzemeyi tercih ettiklerini söyledi.

"3-4 SAAT SÜRÜYOR"

Tek kişilik yün yorganın 1900 TL, çift kişiliğin ise 2 bin 600 TL olduğundan bahseden Lofçalı, "Bu yorganların hepsini el işçiliği ile yapıyoruz. Bir yorganın yapımı yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Sağlığını düşünen bir insanın yün yorgan altında yatması lazım. Sağlığını düşünmeyen insan varsa gidip hazır yorganın altında yatabilir. Çünkü hazır yorganın içerisinde elyaf, silikon var. Bunlar bizim geri dönüşüme attığımız plastikten oluşuyor. Yün yorgan ise tamamen doğaldır" dedi.

Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Başlık ResmiTanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

Uzmanlar yün yorgan kullanmanın temel faydalarını şöyle sıralıyor:

ISI DENGESİNİ DOĞAL OLARAK SAĞLAR

Yün lifleri, ortamın nem ve sıcaklığına göre nefes alır. Kışın vücut ısısını hapsederek sıcak tutar, yazın veya daha ılık havalarda ise nefes alabilir yapısı sayesinde aşırı ısınmayı ve terlemeyi önler.

Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Başlık ResmiTanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

NEMİ EMER VE DIŞARI ATAR

Yün, kendi ağırlığının yaklaşık %30'u kadar nemi ıslaklık hissi vermeden emebilir ve gece boyunca bu nemi havaya geri salar. Bu özellik, terleme kaynaklı gece uyanmalarını ve soğuk hissetmeyi engeller.

Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Başlık ResmiTanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

AKAR VE BAKTERİ BARINDIRMAZ

Yün liflerinin doğal yapısı ve nemi bünyesinde tutmaması, toz akarlarının (mite), bakterilerin ve küfün çoğalmasını zorlaştırır. Bu durum, alerjik reaksiyon riskini azaltır.

KALİTELİ VE KESİNTİSİZ UYKU SUNAR

Yapılan araştırmalar, yün gibi doğal ve nefes alabilen malzemelerin uyku sırasındaki kalp ritmini daha dengeli tuttuğunu ve derin uyku (REM) süresini uzattığını göstermektedir.

Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Başlık ResmiTanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı

UZUN ÖMÜRLÜ VE DAYANIKLIDIR

Sentetik dolgular zamanla çökme yapar ve formunu kaybeder. Yün lifleri ise esnek yapısı sayesinde baskıya karşı dirençlidir, havalandırıldığında ve doğru bakıldığında yıllarca ilk günkü dolgunluğunu korur.

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ÇEVRE DOSTU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRDİR

Tamamen doğal, yenilenebilir ve doğada çözünebilir bir malzemedir. Sentetik yorganlar gibi plastik/petrol türevi mikroplastikler içermez.

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STATİK ELEKTRİĞİ ÖNLER

Sentetik kumaş ve dolguların aksine vücutta statik elektrik birikmesine yol açmaz, güne daha dinlenmiş ve gevşemiş uyanmaya yardımcı olur.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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