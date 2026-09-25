Silifke’de nefes kesen kurtarma! Vince bağlanıp suya gömülen araca indi
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Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobilin sudan çıkarılma çalışmaları sırasında ilginç anlar yaşandı. Sarıcalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan hafif yaralı olarak kurtulurken, olay yerine çağrılan vinçle yapılan kurtarma operasyonu görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaşın kendini vince bağlayarak metrelerce aşağıda suyun içindeki aracın üzerine inmesi, halatları taktıktan sonra otomobilin üzerine uzanarak araçla birlikte yukarı çekilmesi adeta aksiyon sahnelerini aratmadı.
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