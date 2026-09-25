UEFA'dan Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi müjdesi

Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonucunda, Guendouzi'ye verilen 4 maçlık cezanın ertelemeli olarak 3 maça indirildiğini ve oyuncunun Aston Villa maçında oynayabileceğini açıkladı.

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Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasının ardından Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen cezanın itiraz sonucunda değiştirildiğini açıkladı.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "26 Ağustos 2026 tarihinde Olympique Lyonnais ile oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu müsabakasının ardından futbolcumuz Matteo Guendouzi hakkında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verilen karara ilişkin olarak Kulübümüzce UEFA Tahkim Kurulu nezdinde yapılan itiraz sonuçlanmıştır.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından futbolcumuza verilen, ikisi ertelemeli dört maçlık müsabakalardan men cezası; Kulübümüzün itirazı üzerine UEFA Tahkim Kurulu tarafından, ikisi bir yıllık denetim süresine tabi olmak üzere ertelenmiş toplam üç maçlık men cezası olarak karara bağlanmıştır.

10 Eylül 2026 tarihinde oynanan Roma karşılaşmasında forma giyemeyen futbolcumuz Matteo Guendouzi, UEFA Tahkim Kurulu’nun söz konusu kararına bağlı olarak, 14 Ekim 2026 tarihinde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecektir." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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