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Dünya

Irak'ın enerji planında Türkiye detayı: Yeni rota geliyor

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Irak'ın enerji planında Türkiye detayı: Yeni rota geliyor
Başlık ResmiIrakın enerji planında Türkiye detayı: Yeni rota geliyor

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enerji hatları ve bağlantı koridorlarının geliştirilmesinin Irak'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Zeydi, farklı ihracat güzergahlarının oluşturulmasının enerji arzının çeşitlendirilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.

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HEDEF: KALKINMA ODAKLI İŞ BİRLİĞİ

Zeydi ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm komşu ve dost ülkelerin ortaklığına açık olmasını istediklerini belirterek, ekonomik çıkarların bölgesel refahın oluşmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona ermesiyle stratejik ortaklarla ilişkilerde yeni bir döneme girileceğini ifade eden Zeydi, askeri iş birliğinden ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliğine geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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