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Spor

Trabzonspor'da Muhammed Salah bereketi: Forma satışında rekor geldi

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Trabzonspor Kulübü, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah transferinin de etkisiyle bu sezon forma satışında rekor düzeye ulaştı.

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Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre forma satışında bu sezon dönemsel olarak rekor seviyeye ulaşıldı. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken, bu sezon aynı dönemde yüzde 152 artışla 116 bin forma sattı.

GEÇEN SEZON 200 BİNE YAKIN FORMA SATILDI

Trabzonspor, geçen sezonun tamamında 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti. Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren bordo-mavili kulübün, geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor.

Muhammed Salah, bu sezon 8 maçta 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Başlık ResmiMuhammed Salah, bu sezon 8 maçta 7 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

KOMBİNE SATIŞI DA 25 BİNİ GEÇTİ

Trabzonspor Kulübü, kombine kartta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları artırdı. Önceki yıllara oranla bordo-mavili taraftarların kombine kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi.

Mısırlı yıldız, 4-0 kazanılan Galatasaray maçına 3 gol ve 1 asistle damga vurdu.
Başlık ResmiMısırlı yıldız, 4-0 kazanılan Galatasaray maçına 3 gol ve 1 asistle damga vurdu.

SALAH FORMASINDAN OYUNCUYA PAY

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na 6 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir" denildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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