A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında bu akşam Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde milli takımın kadrosundaki eksikler futbolseverlerin gündeminde. Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı merak edilirken aday kadro ve Türkiye-Fransa ilk 11 de gündemde.

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Milli takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Fransa karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihi doğrultusunda aday kadroya çağrılmazken Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz da kadro dışı bırakıldı. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı?

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı? Türkiye-Fransa maç kadrosu!

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI, MİLLİ MAÇTA OYNAMAYACAK MI?

Inter'in yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği duyuruldu. Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Inter'in Udinese ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda da yer almamıştı. İtalyan basınında yayımlanan haberlerde ise Çalhanoğlu'nun Serie A'daki sonraki maçın yanı sıra milli takımın eylül ayındaki karşılaşmalarını da kaçırmasının beklendiği aktarılmıştı.

Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacak.

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı? Türkiye-Fransa maç kadrosu!

TÜRKİYE-FRANSA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Cherki, Doue, Olise, Mbappe.

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı, milli maçta oynamayacak mı? Türkiye-Fransa maç kadrosu!

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı ağırlayacak. Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç bu akşam ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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