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Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!

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Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!
Başlık ResmiOrkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki Fransa maçı öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı. Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı merak edilirken ayak parmağındaki ağrıları devam eden milli futbolcu, gerçekleştirilen son antrenmanda takımla çalışmadı. Orkun Kökçü'nün Fransa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak edilirken, aday kadroda sakatlıkları nedeniyle yer almayan diğer isimler de gündemde.

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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı?

Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!
Başlık ResmiOrkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!

ORKUN KÖKÇÜ FRANSA MAÇINDA OYNAYACAK MI, SAKATLANDI MI?

Ay-yıldızlı ekipte hazırlıklar devam ederken Orkun Kökçü'nün antrenmanda yer almaması dikkat çekti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ayak parmağındaki ağrısı süren Beşiktaşlı futbolcu, gerçekleştirilen çalışmaya katılmadı.

Kökçü'nün ağrıları nedeniyle çalışmayı kaçırdığı aktarılırken, Fransa maçında forma giyip giymeyeceğine ilişkin kesin bir karar açıklanmadı.

Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!
Başlık ResmiOrkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!

MİLLİ TAKIM'DA HANGİ FUTBOLCULAR YOK?

UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosunda bazı değişiklikler yaşandı. Teknik heyetin tercihleri ve sakatlıklar nedeniyle daha önce Dünya Kupası kadrosunda bulunan bazı oyuncular bu kez milli takım listesinde yer almadı.

Çağlar Söyüncü ile Kaan Ayhan'ın teknik tercih nedeniyle aday kadroya alınmadığı belirtiliyor. Sakatlıkları bulunan bazı futbolcular ise milli takımın bu dönemki kadrosunda bulunmuyor.

Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!
Başlık ResmiOrkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!

Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu dönemki kadronun dışında kaldı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız da sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosunda yer alamadı. Mert Müldür ve Rıdvan Yılmaz'ın da yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı aktarıldı.

Orkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!
Başlık ResmiOrkun Kökçü Fransa maçında oynayacak mı, sakatlandı mı? Milli maç öncesi eksikler gündemde!

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi.

Montella'nın 29 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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