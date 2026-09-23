Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı'yı devler isteyecek

Beşiktaş’ın yeni yıldızının popülerliği giderek artıyor. Millî takıma davet edilen 20 yaşındaki oyuncunun eski teknik direktörü Gregory Proment, “İlhan’ı Avrupa’nın önde gelen kulüpleri takibe alacak” dedi…

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Beşiktaş’ın yeni transferi İlhan Fakılı’nın siyah beyazlı takıma gelmeden önce Fransız ekibi Clermont’taki teknik direktörü Gregory Proment, A Millî Futbol Takımı’na davet edilen genç yıldızın gelişim sürecini İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Proment, “Millî takıma çağrılmayı sonuna kadar hak ediyor ve kısa sürede millî takımın kilit isimlerinden biri olacaktır. Benimle ilk maça çıktığında yeteneklerini hemen fark etmiştim. Çok genç olmasına rağmen harika bir tekniğe ve çalım becerisine sahipti. Zaten hızlıca başarılı olması için gereken tüm sportif ve insani özelliklere sahip bir oyuncu” dedi.

İlhan Fakılı

KALİTESİNİ ARTIRDI

İlhan Fakılı’nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Proment, yakın zamanda Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin başarılı oyuncuyu fark edeceğini söyledi. Proment, “Beşiktaş elbette çok büyük ve üst düzey bir kulüp ancak bu performansıyla Avrupa’nın önde gelen birçok kulübü onu çok yakın zamanda takibe alacaktır” açıklamasını yaptı. Genç oyuncunun bitiriciliğini geliştirmesi için özel idmanlar yaptıklarını aktaran Proment, “Zamanla karar mekanizması ve tercihlerindeki kalite gözle görülür şekilde arttı. Beşiktaş’taki skorer başlangıcı bu yüzden beni hiç şaşırtmıyor” sözlerini kullandı.

KARTAL’IN MİLLÎ GURURU

Beşiktaş, millî araya girerken dört büyük kulüp arasında en fazla oyuncu gönderen takım oldu. Beşiktaş 17 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Galatasaray 16, Fenerbahçe 13 ve Trabzonspor 11 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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