Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri BM'ye damga vurdu: İsrail heyeti salonu terk etti

Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyaya bir kez daha seslenen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki soykırıma sert sözlerle tepki gösterdi. Bedel ödeme pahasına haksızlığa boyun eğmeyeceklerini söyleyen Erdoğan’ın sözleri üzerine İsrail BM Temsilcisi Genel Kurul salonunu terk etti.

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Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel vicdanın sesi olduğu tarihi anlara sahne oldu. Dünya liderlerine hitap eden Erdoğan, Gazze’de aylardır süren vahşeti ve insanlık dramını tüm çıplaklığıyla küresel kamuoyunun gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkat çeken anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerine hazmedemeyen İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

"GEREKİRSE BEDEL ÖDERİZ"

Erdoğan şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onlar için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğiz. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.

"ALLAH'IN GAZABINDAN KURTULAMAYACAKLAR"

Bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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