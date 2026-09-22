MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Eray Aksungur, siyasete adım attı. Aksungur, Yavuz Ağıralioğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Anahtar Parti’ye katıldı. Ünlü şefin parti rozeti ise Bolu’daki program sırasında Ağıralioğlu tarafından takıldı.

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Televizyon ekranlarında MasterChef Türkiye ile tanınan Eray Aksungur, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Gastronomi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Aksungur, Anahtar Parti’ye katılarak siyasi çalışmalarda yer alma kararı aldı.

MasterChef’ten siyasete… Eray Aksungur rozetini aldı, işte katıldığı parti…

Aksungur’un partiye katılımı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Bolu programı kapsamında gerçekleşti. Ağıralioğlu, kentte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri ve Bolu İl Başkanlığı’nın açılışı öncesindeki temasları sırasında Aksungur ile bir araya geldi.

PARTİ ROZETİ TAKILDI

Buluşmada Aksungur’a parti rozeti Ağıralioğlu tarafından takıldı. Rozet takdim edildiği sırada kısa bir konuşma yapan Aksungur’un, “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MasterChef’ten siyasete… Eray Aksungur rozetini aldı, işte katıldığı parti…

EMRE YALÇINKAYA DA TÖRENDE YER ALDI

Bolu’daki programda Eray Aksungur’a eşlik eden isimler arasında Emre Yalçınkaya da yer aldı. MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu olan şef ve işletmeci Emre Yalçınkaya da geçtiğimiz aylarda Anahtar Parti’ye katılarak siyasete adım atmıştı.

MasterChef’ten siyasete… Eray Aksungur rozetini aldı, işte katıldığı parti…

Yalçınkaya’nın parti üyeliği Nisan 2026’da duyurulmuş, kendisine parti rozeti Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından takılmıştı. Aynı törende yönetmen İsmail Güneş de Anahtar Parti’ye katılmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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