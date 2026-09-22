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Yaşam

Okudu, araştırdı soluğu müftülükte aldı! Rus vatandaşı Müslüman olarak adını değiştirdi

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Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Rus vatandaşı Kseniia Lytvynova, Müslüman olup "Güneş" adını aldı. Türkiye'de ihtida ederek Müslüman olanlar dikkat çekiyor.

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Türkiye'de yaşayan Ruslar arasında İslamiyet'e olan ilgi artıyor. Bunlardan biri de Rus vatandaşı Kseniia Lytvynova oldu.

Müslüman olmaya karar veren 45 yaşındaki Lytvynova için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru'nun katıldığı törende Kelime-i şehadet getiren Lytvynova, Müslüman oldu.

"Güneş" ismini alan Lytvynova'ya ihtida belgesi takdim edildi.

Okudu, araştırdı soluğu müftülükte aldı! Rus vatandaşı Müslüman olarak adını değiştirdi
Başlık ResmiOkudu, araştırdı soluğu müftülükte aldı! Rus vatandaşı Müslüman olarak adını değiştirdi

"MÜSLÜMANLIĞI ARAŞTIRDIM VE OKUDUM"

Kseniia Lytvynova, gazetecilere, Türkiye'ye 3 yıl önce çalışmak için geldiğini söyledi.

Müslümanlığa ilgi duyduğunu belirten Lytvynova, "Hristiyan doğdum ama bu benim seçimim değildi. Müslümanlığı araştırdım ve okudum. Kalbimle, yani içten bu dini kabul etmeyi seçtim. Elhamdülillah Müslüman oldum." dedi.

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Müftü Doğru da Silifke'de yaşayan birçok yabancı uyruklunun İslam'ı araştırıp etkilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kardeşimiz 'Güneş' ismini aldı. İnşallah bundan sonraki hayatı güneş gibi parlak, aydınlık ve sıcak olacak. Bu kardeşimize aynı zamanda İslam'ı iyi tanıması için Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından hediye ettik."

Okudu, araştırdı soluğu müftülükte aldı! Rus vatandaşı Müslüman olarak adını değiştirdi
Başlık ResmiOkudu, araştırdı soluğu müftülükte aldı! Rus vatandaşı Müslüman olarak adını değiştirdi

İHTİDA EDEREK MÜSLÜMAN OLANLAR

Yapılan araştırmalarda Türkiye'de her yıl ihtida belgesi alan yabancıların ortalama %20-%30'unu Rusya ve eski Sovyet coğrafyası vatandaşları oluşturduğu ifade ediliyor.

İhtida süreci Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı il veya ilçe müftülüklerinde yürütülüyor. Kişi yazılı dilekçe ile müftülüğe başvurur. Müftü veya müftü vekili huzurunda Kelime-i Şehadet getiriliyor. Dini esaslar hakkında kısa bilgi verildikren sonra kişiye resmi "İhtida Belgesi" düzenleniyor.

Kendi isteğine bağlı olarak isim değişikliği yapıp bir Müslüman ismi de seçebiliyorlar.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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