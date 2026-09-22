Ağaç gövdesinden petek petek doğal bal çıktı

Elazığ’ın Palu ilçesinde bir vatandaş, yaşlı bir ağacın gövdesine gizlenmiş kilolarca doğal bal keşfetti. Ağacın kesilmesiyle ulaşılan petekler ve arı hareketliliği kameraya yansıdı.

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Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde, doğanın zorlu şartlarında arıların oluşturduğu doğal ağaç balı dikkat çekti.

Arazide dolaşırken yaşlı bir ağacın gövdesinde arı hareketliliğini fark eden Bayram Özdoğan, yaptığı incelemede ağacın gövdesinde arıların oluşturduğu petekleri gördü. Ardından Özdoğan gövdeyi keserek bala ulaştı.

Ağacın gövdesinde kilo kilo bal olduğu görülürken, çevresindeki yoğun arı hareketliliği de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPalu

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