Güngören'de akılalmaz kaza kamerada! Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

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İstanbul Güngören'de seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobilin, yol kenarında park halinde bulunan taksiye şiddetle çarparak takla attığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çinçindere Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın ardından ters dönen aracın sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Güngören Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGüngören

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