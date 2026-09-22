Ankara’nın destek planı hazır! Riyad'a Türk Kalkanı

Türkiye, Husilerin saldırılarına karşı talep olması durumunda asker göndermek yerine radar, elektronik harp unsurları ve istihbarat paylaşımıyla Riyad’ın hava savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik füze ve İHA saldırıları sürerken gözler Ankara-Riyad hattındaki savunma iş birliğine çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suudi Arabistan’ın saldırılar sebebiyle ortaya çıkabilecek askerî ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye’nin özellikle teknik konularda destek verebileceğine ilişkin açıklaması, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Ankara’nın yaklaşımının, asker göndererek doğrudan Yemen’deki çatışmanın bir parçası olmaktan ziyade, Suudi Arabistan’ın kendi hava sahasını ve füze savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan Husilerin saldırıları karşısında henüz Ankara’dan resmî bir savunma yardımı talebinde bulunmadı. Ancak Riyad’ın ihtiyaçlarının ortaya çıkması ve Türkiye’den destek istemesi hâlinde Ankara’nın özellikle teknik kapasite ve savunma sistemlerinin

entegrasyonu konusunda katkı sunabileceği belirtildi. Bu çerçevede Ankara’nın Riyad’a yapılacak teknik destek masasında, erken uyarı sistemleri, radar ve sensörler, elektronik harp unsurları, hava savunma sistemleri ile komuta-kontrol mekanizmalarının birlikte çalışmasını sağlayacak çözümler yer alıyor.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yapacağı yardımlar kamuoyunda Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde konuşulsa da güvenlik kaynakları, söz konusu anlaşmanın uygulanabilmesi için iç hukuk süreçlerinin henüz tamamlanmadığına dikkati çekiyor. Güvenlik kaynakları, ittifak henüz yürürlüğe girmediği için Riyad’a yapılabilecek muhtemel bir savunma desteğinin ilk aşamada ikili ilişkiler çerçevesinde yürütüleceğine işaret ediyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Ankara açısından kritik başlıklardan biri de verilecek desteğin doğrudan Yemen sahasında bir askerî angajmana dönüşmemesi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin Riyad’ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için vereceği desteğin İran’la doğrudan karşı karşıya gelinen yeni bir askerî sorumluluğa dönüşmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Ankara’nın Riyad’a verebileceği desteğin yalnızca savunma sistemleriyle sınırlı kalması beklenmiyor. İstihbarat paylaşımı da muhtemel iş birliğinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle füze ve İHA tehdidine ilişkin erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi, tehdit bilgilerinin paylaşılması ve farklı kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması, Suudi Arabistan’ın savunma kapasitesini güçlendirebilecek alanlar arasında değerlendiriliyor.

TRUMP, HUSİLERE SALDIRIYI İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilere yönelik askerî müdahale konusunda karar değiştirdiği öne sürüldü. New York Times gazetesinin haberine göre Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştükten sonra, Pentagon’a Husilere hava saldırısı için hazırlık talimatı verdi. Ancak bir süre sonra Trump bu kararından son anda vazgeçti.

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