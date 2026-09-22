Gayrimenkulde üçlü güç birliği! Azimut, Egeyapı ve Quvars’tan ortaklık

Azimut Portföy, Egeyapı GYO ve Quvars Invest; gayrimenkulde finansman, arazi geliştirme ve proje geliştirme alanında güçlerini birleştirdi.

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İş birliği kapsamında Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun portföyündeki 400 bin metrekarelik arazi üzerinde yeni nesil bir karma hayat projesi yapılacak.

Egeyapı GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, her yıl ortalama üç proje hayata geçirdiklerini, masada başlamayı planladıkları 5 proje olduğunu söyledi. Kabadayı, “İş birliği kapsamında, Azimut Portföy İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun mülkiyetindeki arsaların yanı sıra yeni gayrimenkul fırsatlarını da birlikte değerlendiriyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımı olarak Kocaeli - Karamürsel’de bulunan arsa üzerinde çalışmalara başlıyoruz” dedi.

Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar ise “Quvars Invest’in arazi geliştirme kabiliyeti ve Ege Yapı’nın proje geliştirme deneyimiyle, yatırımcı açısından şeffaf ve ölçeklenebilir bir model oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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