İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak tedbirleri açıkladı. Çiftçi, 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini, riskli okullarda polislerin görevlendirildiğini ve okul çevrelerinde narkotik denetimlerinin süreceğini söyledi. Tekin ise veli randevu sisteminin zorunlu hale getirildiğini, servislerde veli takip sisteminin kullanılacağını ve dijital risklerden akran zorbalığına kadar birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde öğrencilerin okul içinde, çevresinde ve dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı alınan önlemleri anlattı. geçtiğimi yıl Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından okul güvenliğine yönelik mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbirler ilgili kurumların katılımıyla yeniden değerlendirilmişti.

31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu eğitim öğretim yılında ilk kez 31 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı.

Bahçe görevlilerinin okul giriş ve çıkışları başta olmak üzere okul çevresindeki güvenliğe destek sağlayacağını belirten Çiftçi, ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılmasının da görevler arasında yer aldığını söyledi.

Okul güvenliğinde yeni dönem: 31 bin görevli, polis denetimi ve zorunlu veli randevu sistemi

İçişleri Bakanlığı daha önce de 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamanın tamamlandığını ve öncelikli okullar için 2 bin 804 el dedektörü temin edildiğini duyurmuştu.

RİSKLİ OKULLARDA POLİSLER SÜREKLİ GÖREV YAPACAK

Okullar için yeniden risk analizi yapıldığını belirten Çiftçi, güvenlik tedbirlerinin okulun risk derecesine göre uygulanacağını söyledi.

Çiftçi, birinci ve ikinci dereceden riskli olarak belirlenen okullarda polislerin sürekli görev yaptığını, üçüncü ve dördüncü derecedeki okullarda ise polis irtibat görevlilerinin okul yönetimleriyle koordineli çalıştığını kaydetti.

Bakanlık tarafından daha önce açıklanan tedbirlerde de okulların risk durumlarına göre okul kolluk görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekiplerinin görevlendirileceği bildirilmişti.

Okul güvenliğinde yeni dönem: 31 bin görevli, polis denetimi ve zorunlu veli randevu sistemi

NARKOTİK VE ÇOCUK ŞUBE EKİPLERİ OKUL ÇEVRELERİNDE OLACAK

Çiftçi, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerinin eğitim öğretim yılı boyunca uygulama ve denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Okulların çevresindeki internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin gidebileceği diğer işletmelerin düzenli aralıklarla kontrol edileceğini ifade eden Çiftçi, okul servislerinin de denetleneceğini söyledi.

Yeni eğitim yılı için açıklanan tedbirler kapsamında okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik kontrollerin yanı sıra uyuşturucuyla mücadele, trafik ve siber güvenlik çalışmalarının da yıl boyunca sürdürülmesi planlanıyor.

ÇİFTÇİ'DEN VELİLERE ÇAĞRI

Bakan Çiftçi, alınan güvenlik önlemlerinin yanında ailelere de önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Velilere çocuklarının arkadaş çevresini ve internet kullanımını takip etmeleri çağrısında bulunan Çiftçi, öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra nerelere gittiklerinin aileler tarafından bilinmesinin önem taşıdığını söyledi.

Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçen eğitim öğretim yılında yaşanan silahlı saldırıları hatırlatarak her ihbarın titizlikle değerlendirilmesi ve risklere büyümeden müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. Kahramanmaraş’taki saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmişti.

Okul güvenliğinde yeni dönem: 31 bin görevli, polis denetimi ve zorunlu veli randevu sistemi

TEKİN: GÜVENLİĞİ SADECE FİZİKİ TEDBİR OLARAK GÖRMÜYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okul güvenliğine yalnızca kolluk ve fiziki tedbirler açısından yaklaşmadıklarını söyledi.

Çalışmaların temelinde “güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi” anlayışının bulunduğunu belirten Tekin, öğrencilerin okulda kendilerini huzurlu ve güvende hissetmelerini, öğretmenlerin de eğitim faaliyetlerini güvenli ortamda sürdürebilmelerini amaçladıklarını ifade etti.

MEB de daha önce okul güvenliği çalışmalarının aileden okula, dijital mecralardan akran ilişkilerine ve rehberlik hizmetlerine kadar geniş bir çerçevede ele alınacağını açıklamıştı.

VELİ RANDEVU SİSTEMİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında isteğe bağlı olarak başlatılan Veli Randevu Sistemi’nin bu yıl zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Uygulamayla okula dışarıdan kimin geldiğinin, hangi öğrenci veya personelle görüşeceğinin kayıt altına alınmasının amaçlandığını belirten Tekin, sistemi okul güvenliğinin parçalarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

MEB, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından sistemi genişletmiş ve okulların da gerektiğinde veliler adına randevu oluşturmasına imkan sağlamıştı.

OKUL SERVİSLERİNİ VELİLER DE TAKİP EDECEK

Tekin, öğrencilerin okul servisindeyken velileri tarafından takip edilebilmesini sağlayan sistemin de güvenlik önlemleri arasında bulunduğunu belirtti.

Öğrenci servislerine ilişkin mevcut düzenlemelerde araç takip sistemlerinin kullanılması ve verilerin gerektiğinde okul yönetimi, kolluk birimleri ve velilerle paylaşılması öngörülüyor.

ŞİDDET ALGISI ARAŞTIRMASI VE RİSK HARİTASI

Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında belirli dönemlerde okullarda şiddet algısı araştırması yaptıklarını söyledi.

Araştırmalardan elde edilen bulgular doğrultusunda tedbirlerin şekillendirildiğini belirten Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte okullara yönelik risk haritaları da oluşturulduğunu ifade etti.

Geçtiğimi yıl yaşanan saldırıların ardından yapılan kurumlar arası değerlendirmede de okul giriş-çıkışlarından kamera sistemlerine, servis güzergahlarından öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlara kadar risk noktaları yeniden ele alınmıştı.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI “AKRAN NEZAKETİ”

Tekin, Yeşilay ile bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalar yürüttüklerini, okullarda akran zorbalığının önüne geçmek için ise “akran nezaketi ve sosyal iyileştirme” yaklaşımını öne çıkardıklarını söyledi.

Disiplin cezalarının yıl içindeki dağılımının analiz edildiğini belirten Tekin, sonuçlara göre rehber öğretmenler ve diğer birimlerle birlikte yeni çalışmalar yapılacağını ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL DÜNYADAKİ RİSKLERDEN KORUMALIYIZ”

Tekin, güvenli okul yaklaşımının dijital dünyayı da kapsadığını belirterek çocukların sosyal medya ve internet ortamında karşılaştığı tehditlere dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında “iyi insan” yetiştirme hedefinin bulunduğunu ifade eden Tekin, öğrencilerin iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bilince sahip olmalarının önem taşıdığını söyledi.

Dijital okuryazarlık başlığı altında öğrencilerin hem kendileri hem de başkaları açısından risk oluşturabilecek davranışları tanımalarına yönelik içeriklerin müfredata dahil edildiğini aktardı. MEB, daha önce de çocukların teknolojiyle ilişkisini güvenli bir öğrenme ortamına yöneltmenin temel hedeflerden biri olduğunu açıklamıştı.

VELİLERE YÖNELİK EĞİTİMLERE YÜZDE 90 KATILIM

Bakan Tekin, ebeveynlerin çocukların akademik başarısı ve güvenliği üzerindeki rolüne yönelik yıl boyunca bilgilendirme toplantıları yapıldığını söyledi.

Temmuz ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilkokula ve ortaokula başlayan öğrencilerin velilerine okullarda ebeveynlik eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirildiğini aktaran Tekin, son verilere göre velilerin bu eğitimlere katılım oranının yüzde 90’a ulaştığını belirtti.

Tekin ayrıca çocuğu okula başlayacak kamu çalışanlarına söz konusu eğitimlere katılabilmeleri için kolaylık sağlandığını ifade etti.

CEP TELEFONU UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Tekin, öğrencilerin eğitim öğretim binalarında cep telefonu kullanımına yönelik 2023 yılında başlatılan uygulamanın da sürdürüleceğini söyledi.

Akademik başarıyla sosyal gelişim arasındaki dengenin gözetileceğini belirten Tekin, devamsızlık ve sınıf tekrarı gibi durumların yakından takip edilerek gerekli rehberlik çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ KONUŞTUĞUMUZ BİR YIL OLSUN”

Türkiye’nin eğitimde uluslararası göstergelerde ilerleme kaydettiğini savunan Tekin, OECD ve PISA verilerine işaret ederek yeni eğitim öğretim yılında güvenlik tartışmalarının yerine eğitimin niteliğinin konuşulmasını temenni etti.

Tekin, “İnşallah bu yıl benzeri olayların yaşanmadığı, eğitimin niteliğini konuştuğumuz, eğitimin niteliği üzerine odaklandığımız bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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