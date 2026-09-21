Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sané, yeni sezondaki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. 7 resmî maçta 374 dakika süre alan Sané, skor katkısı veremezken eleştirilerin hedefi oldu. Schalke 04’te birlikte çalıştığı Jens Keller ise Türkiye Gazetesi’ne konuşarak yıldız oyuncuya sahip çıktı. Keller, Sané’nin güvene ihtiyacı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı taraftarlara “Ona inanın” çağrısı yaptı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray’ın 10 numarası Leroy Sané, yeni sezonda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Şimdiye kadar çıktığı 7 resmî maçta 374 dakika süre alan Alman yıldız, skor katkısı veremeyince taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Sané’nin Schalke 04’teki eski teknik direktörü Jens Keller, son dönemde eleştirilerin hedefindeki öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Keller, yıldız futbolcunun kalitesine dikkat çekerken sarı-kırmızılı taraftarlardan Sané’ye destek olmalarını istedi.

Jens Keller

“GALATASARAY’DAKİ TUTKU ONU CEZBETTİ”

2025 yaz transfer döneminde Alman devi Bayern Münih’ten büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sané’nin Galatasaray tercihini değerlendiren Jens Keller, bu karara başlangıçta şaşırdığını söyledi.

Keller, “Başlangıçta Türkiye'ye gitmesine biraz şaşırmıştım. Onu yeniden İngiltere veya İspanya'da oynarken görmeyi hayal ediyordum ancak Galatasaray'daki duygu ve tutkunun onu cezbettiğine inanıyorum. Ayrıca Türkiye Ligi çok yüksek bir seviyeye sahip. Özellikle de önde gelen kulüplerin kadrolarında çok sayıda uluslararası süper yıldız bulunuyor.” dedi.

Galatasaray’daki ortamın Sané’nin gelişimi açısından olumlu olduğunu belirten Keller, “Orada çok iyi bir ortamı var. Kalitesini başarıyla geliştiriyor ve sahada istediklerini ortaya koyabiliyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“BASKI SANÉ İÇİN SORUN DEĞİL”

Sané’nin teknik özelliklerine dikkat çeken Keller, Alman yıldızın özellikle hızı ve sol ayağıyla öne çıktığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “O, hem topla hem de topsuz oyunda inanılmaz bir hıza sahip. Savunmanın arkasına veya boş alana top isteyen az sayıdaki oyunculardan biri. Ayrıca çok güçlü bir sol ayağı var.” diye konuştu.

Sané’nin daha önce Manchester City ve Bayern Münih’te kendisini kanıtladığını hatırlatan Keller, taraftar baskısının yıldız futbolcu için sorun olmadığını söyledi.

“Bence taraftar baskısı Sané için bir sorun değil. Manchester City ve Bayern Münih'te zaten kendini kanıtladı. Kendisine güvenildiğini hissetmesi gerekiyor; o zaman üst düzey performanslar sergileyebilir.”

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“GÜVENE İHTİYACI VAR”

Sané’nin son dönemde aldığı eleştirilerin fazla olduğunu savunan Keller, yıldız futbolcunun yalnızca topla yaptığı katkıya bakılmaması gerektiğini söyledi.

Keller, “Bence Sané, genellikle çok çabuk eleştirilere maruz kalıyor. Dünya Kupası'nda bile diğer hücum oyuncularına kıyasla daha çabuk eleştirildi.” dedi.

Sané’nin topsuz oyunda da takıma katkı verdiğini belirten Keller, “Top kendisine gelmediği anlarda bile yaptığı koşulara ve takım arkadaşları için oluşturduğu boşluklara bakarsanız, aslında takıma ne kadar fazla katkı sağladığını görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Keller, öğrencisinin özellikle bu dönemde desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence şu aşamada çok fazla özgüvene ve kendisine güven duyulmasına ihtiyaç duyan bir oyuncu. Sané, eğer bunu elde ederse Galatasaray’daki son iki yılında, sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar, daha üst düzeyde performans sergileyebileceğine inanıyorum.”

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI”

Keller, Almanya Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Sané’nin Jürgen Klopp tarafından kadroya alınmamasını da değerlendirdi.

55 yaşındaki teknik adam, “Bence Leroy, kesinlikle hayal kırıklığına uğradı ancak futbol kariyerinde şimdiye kadar pek çok şey tecrübe etti.” dedi.

Sané’nin bu durumun üstesinden gelebileceğini belirten Keller, “Bu yüzden bunun da üstesinden gelebilecek ve gelecekte yeniden kadroya girebilmek için çok daha sıkı çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

Keller ayrıca, “Formunun zirvesindeki bir Leroy Sané, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere her takıma katkı sağlayabilir.” diye konuştu.

“TARAFTARLAR DESTEĞİ BIRAKMASIN”

Jens Keller, açıklamalarının sonunda Galatasaray taraftarlarına Sané konusunda destek çağrısında bulundu.

Alman yıldızın karakterine de dikkat çeken Keller, “Leroy, gerçekten harika bir adam.” dedi.

Keller, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Taraftarların ona destek olması ve inanması gerekiyor. O da bu güvenin karşılığını zaten performansıyla fazlasıyla verecektir.”

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala