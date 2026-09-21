Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”
Başlık ResmiÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

Galatasaray’ın Alman yıldızı Leroy Sané, yeni sezondaki performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. 7 resmî maçta 374 dakika süre alan Sané, skor katkısı veremezken eleştirilerin hedefi oldu. Schalke 04’te birlikte çalıştığı Jens Keller ise Türkiye Gazetesi’ne konuşarak yıldız oyuncuya sahip çıktı. Keller, Sané’nin güvene ihtiyacı olduğunu belirterek sarı-kırmızılı taraftarlara “Ona inanın” çağrısı yaptı.

Kaydet
|
Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Galatasaray’ın 10 numarası Leroy Sané, yeni sezonda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Şimdiye kadar çıktığı 7 resmî maçta 374 dakika süre alan Alman yıldız, skor katkısı veremeyince taraftarların eleştirilerine maruz kaldı.

Sané’nin Schalke 04’teki eski teknik direktörü Jens Keller, son dönemde eleştirilerin hedefindeki öğrencisiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Keller, yıldız futbolcunun kalitesine dikkat çekerken sarı-kırmızılı taraftarlardan Sané’ye destek olmalarını istedi.

Jens Keller
Başlık ResmiJens Keller

“GALATASARAY’DAKİ TUTKU ONU CEZBETTİ”

2025 yaz transfer döneminde Alman devi Bayern Münih’ten büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sané’nin Galatasaray tercihini değerlendiren Jens Keller, bu karara başlangıçta şaşırdığını söyledi.

Keller, “Başlangıçta Türkiye'ye gitmesine biraz şaşırmıştım. Onu yeniden İngiltere veya İspanya'da oynarken görmeyi hayal ediyordum ancak Galatasaray'daki duygu ve tutkunun onu cezbettiğine inanıyorum. Ayrıca Türkiye Ligi çok yüksek bir seviyeye sahip. Özellikle de önde gelen kulüplerin kadrolarında çok sayıda uluslararası süper yıldız bulunuyor.” dedi.

Galatasaray’daki ortamın Sané’nin gelişimi açısından olumlu olduğunu belirten Keller, “Orada çok iyi bir ortamı var. Kalitesini başarıyla geliştiriyor ve sahada istediklerini ortaya koyabiliyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”
Başlık ResmiÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“BASKI SANÉ İÇİN SORUN DEĞİL”

Sané’nin teknik özelliklerine dikkat çeken Keller, Alman yıldızın özellikle hızı ve sol ayağıyla öne çıktığını belirtti.

Tecrübeli teknik adam, “O, hem topla hem de topsuz oyunda inanılmaz bir hıza sahip. Savunmanın arkasına veya boş alana top isteyen az sayıdaki oyunculardan biri. Ayrıca çok güçlü bir sol ayağı var.” diye konuştu.

Sané’nin daha önce Manchester City ve Bayern Münih’te kendisini kanıtladığını hatırlatan Keller, taraftar baskısının yıldız futbolcu için sorun olmadığını söyledi.

“Bence taraftar baskısı Sané için bir sorun değil. Manchester City ve Bayern Münih'te zaten kendini kanıtladı. Kendisine güvenildiğini hissetmesi gerekiyor; o zaman üst düzey performanslar sergileyebilir.

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”
Başlık ResmiÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“GÜVENE İHTİYACI VAR”

Sané’nin son dönemde aldığı eleştirilerin fazla olduğunu savunan Keller, yıldız futbolcunun yalnızca topla yaptığı katkıya bakılmaması gerektiğini söyledi.

Keller, “Bence Sané, genellikle çok çabuk eleştirilere maruz kalıyor. Dünya Kupası'nda bile diğer hücum oyuncularına kıyasla daha çabuk eleştirildi.” dedi.

Sané’nin topsuz oyunda da takıma katkı verdiğini belirten Keller, “Top kendisine gelmediği anlarda bile yaptığı koşulara ve takım arkadaşları için oluşturduğu boşluklara bakarsanız, aslında takıma ne kadar fazla katkı sağladığını görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Keller, öğrencisinin özellikle bu dönemde desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence şu aşamada çok fazla özgüvene ve kendisine güven duyulmasına ihtiyaç duyan bir oyuncu. Sané, eğer bunu elde ederse Galatasaray’daki son iki yılında, sözleşmesinin sona ereceği tarihe kadar, daha üst düzeyde performans sergileyebileceğine inanıyorum.”

ÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”
Başlık ResmiÖZEL | Leroy Sané için Galatasaray taraftarına çağrı: “Hayal kırıklığına uğradı, ona inanın karşılığını verecek”

“HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI”

Keller, Almanya Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Sané’nin Jürgen Klopp tarafından kadroya alınmamasını da değerlendirdi.

55 yaşındaki teknik adam, “Bence Leroy, kesinlikle hayal kırıklığına uğradı ancak futbol kariyerinde şimdiye kadar pek çok şey tecrübe etti.” dedi.

Sané’nin bu durumun üstesinden gelebileceğini belirten Keller, “Bu yüzden bunun da üstesinden gelebilecek ve gelecekte yeniden kadroya girebilmek için çok daha sıkı çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

Keller ayrıca, “Formunun zirvesindeki bir Leroy Sané, Almanya Milli Takımı da dahil olmak üzere her takıma katkı sağlayabilir.” diye konuştu.

BAKMADAN GEÇME
Jürgen Kloop
SPOR

Jürgen Kloop'tan Leroy Sane sözleri: Onunla konuşacağım

“TARAFTARLAR DESTEĞİ BIRAKMASIN”

Jens Keller, açıklamalarının sonunda Galatasaray taraftarlarına Sané konusunda destek çağrısında bulundu.

Alman yıldızın karakterine de dikkat çeken Keller, “Leroy, gerçekten harika bir adam.” dedi.

Keller, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Taraftarların ona destek olması ve inanması gerekiyor. O da bu güvenin karşılığını zaten performansıyla fazlasıyla verecektir.”

Jens Keller
BAKMADAN GEÇME
ÖZEL│Jürgen Klopp’un kadrosunu Almanlar değerlendirdi: Nübel hak etti, Sane dönemi bitti
SPOR

ÖZEL│Jürgen Klopp’un kadrosunu Almanlar değerlendirdi: Nübel hak etti, Sane dönemi bitti
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.